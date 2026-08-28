（努瓦果特／加德满都综合电）尼泊尔与中国西藏交界区山洪灾难的救援工作困难重重，由于灾区一处堰塞湖可能溃堤而再次引发泥石流，搜救行动一度暂停，评估显示风险可控后才得以恢复。但尼泊尔当局强调，只要堰塞湖还在，山洪风险就仍在。

截至星期五（8月28日），这场因喜马拉雅山区上游冰川崩塌而引发的洪灾，在尼泊尔和西藏地区已知分别造成至少579人和五人死亡。两地分别有1924人和558人失联，尼泊尔的失踪者包括至少517名外国人和933名水力发电站员工，许多是前往西藏的冈仁波齐峰（Mount Kailash）和玛旁雍错湖（Lake Mansarovar）朝圣的旅人。

失联的外国人以印度公民最多；据印度外交部，仍有285人联络不上，除了前往冈仁波齐峰朝圣的印度教徒，还包括在特里苏里（Trishuli）地区一个能源设施工作的多名员工。

国际红十字会与红新月会国际联合会说，这次洪灾的破坏力巨大，初步估计灾区至少有9万3000人受影响，死亡人数还会继续上升；由于许多道路和桥梁被冲毁，搜救队仍无法到达一些灾情最严重的地区。

两堰塞湖仍蓄水 山洪风险难除

星期三（26日）突如其来的山洪夹带着大量沙石、冰块和泥浆，沿着山区河道急冲而下，还导致部分河道受堵，形成了两个堰塞湖。其中一个的水位在星期五上午急升，湖水溢入伦德河（Lhende Khola），再进入特里苏里河。

尼泊尔当局担忧山洪再发，下令暂停搜救工作，并警告周围居民移向高地以防洪水。据中国中央电视台报道，中方同时暂停所有搜救工作。过后评估确认，湖泊水位上升了约60公分，风险可控，搜救工作才在停顿约三小时后于中午恢复。

尼泊尔灾难管理局说，会继续监察两个堰塞湖的情况，在它们干枯之前，山洪再度发生的风险都在。

险阻重重 中方首批人员终抵达吉隆口岸

尼泊尔陆军星期五派出两架直升机，加紧营救被困在特里苏里一个水力发电站隧道内的大约100人。军方说，救援工作难度大，连找到隧道的入口都极其困难。

尼泊尔总理办公室发表声明称，一个陆军分队早前已从隧道营救出受困的350名工人和居民。

另据新华社，中方派出的首批救难人员在星期五下午已抵达遭泥石流重击的吉隆口岸灾区。

尼泊尔谢绝外国救援队 吁捐款重建灾区

灾难发生后，多国迅速表态愿派遣人员前往灾区支援，不过尼泊尔外交部星期五表明，目前还不需要外国援助。

韩国外交部说，韩国一支紧急搜救队已抵达加德满都，但因尼泊尔政府未批准，所以未投入行动。

除了韩国，据尼泊尔媒体报道，印度、中国、美国、英国、日本、斯里兰卡和孟加拉都已提出要派搜救队前去。

尼泊尔驻联合国前大使巴塔莱接受路透社访问时说，尼泊尔政府不愿接受援助，可能是因为受灾的拉苏瓦（Rasuwa）地区与中国西藏接壤，地理位置敏感。

不过，尼泊尔外交部说，这个决定与中国无关。“我们的安全部队有能力且正在有效运作，如果尼泊尔需要任何特殊协助或专业支援，我们会提出要求。”

尽管婉拒外国驰援，尼泊尔总理办公室呼吁国内和国际社会捐款，协助尼泊尔灾后复苏。