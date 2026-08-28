红十字会星期五（8月28日）说，尼泊尔洪灾造成的创伤极其严重，初步估计可能有9万3000人受到影响。红十字会与红新月会国际联合会担心，死亡人数还会继续上升。

法新社报道，红十字会驻尼泊尔代表团团长费舍尔说：“由于道路和桥梁被冲毁，加上手机信号和电力中断，我们目前还无法进入一些受灾最严重的地区。”

他表明：“这场灾难造成的创伤是巨大的。数千座房屋被毁或遭受严重损坏。我们认为至少有9万3000人受到影响，急需援助。死亡人数非常高，而且不幸的是，这个数字很可能继续上升。”

尼泊尔红十字会分会已开始向流离失所者提供紧急救援，包括食物、水、卫生用品包、床垫和毯子。

联合国紧急救济协调员弗莱彻说，联合国正在迅速行动，拯救生命。

联合国驻尼泊尔协调员亚希亚指出，尼泊尔超过40座桥梁被毁或严重损坏，超40公里长的道路完全损毁，搜救行动仍然是政府的当务之急。

世界卫生组织说，有八名医务人员失踪，六个医疗设施遭到破坏。发言人贾萨雷维奇说：“目前，当务之急是确保医疗服务不能中断。”

他表明，世卫已从加德满都向受灾地区部署四支紧急医疗队，并向尼泊尔卫生部运送了外科口罩、手套和尸袋。