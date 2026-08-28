巴勒斯坦当局称，以色列星期五（8月28日）在加沙发动空袭，造成五人死亡。

法新社报道，哈马斯下属的民防机构说，以色列空袭汗尤尼斯以东的卡拉拉镇（Al-Qarara）后，当地发现三具残缺不全的遗体。

纳赛尔医院公布三名死者的姓名，并称他们是一家人，其中两人42岁，一人28岁。

加沙当局随后报告另外两起死亡事件，其中一起在加沙城附近。

就在同一天，以色列也对被占领的约旦河西岸地区发动空袭。以色列总理内坦亚胡说，这次空袭击毙策划从巴勒斯坦领土发动袭击的武装分子。

尽管以色列与哈马斯在美国斡旋下于去年10月达成停火协议，以色列仍持续袭击加沙地带。

由美国总统特朗普设立的“和平委员会”加沙问题高级代表姆拉德诺夫（Nikolay Mladenov）星期四（27日）说，以色列的空袭使加沙民众难以感受到停火协议的效力，但他强调停火协议目前仍在有效执行。

姆拉德诺夫在联合国安理会说：“每一次并非针对直接威胁而使用的武力，以及每一次未请求冲突降级机制解决的事件，都会使和平进程付出难以弥补的代价。”

他还指出，哈马斯也未履行包括裁军在内的各项承诺，尽管哈马斯上月底曾承诺会这样做。