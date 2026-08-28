挪威民众哀悼哈拉尔国王 哈康八世继位
挪威国王哈拉尔五世星期五（8月28日）去世，民众在奥斯陆王宫广场摆放鲜花和他的照片悼念。 （法新社）
挪威民众聚集在王宫外，悼念于星期五（8月28日）逝世的国王哈拉尔五世。哈拉尔五世享年89岁，在位长达35年。
法新社报道，哈拉尔53岁的儿子哈康立即继承王位，宣布以哈康八世的名义统治挪威。
哈康八世当天携22岁的女儿英格丽·亚历山德拉（新任王储）抵达王宫，正式向政府通报父亲去世的消息。
哈康八世在一份声明中感谢“政府和挪威人民，在这个时刻对王室的支持和慰问”。
首相斯托尔在会见新君主后不久发表讲话时说：“一个时代结束了，一个新的时代开始了。国王驾崩了，新国王万岁！”
“我们将永远铭记哈拉尔国王对人民的爱，铭记他的幽默和热情，以及他对我们坚定不移的信任。”
斯托尔说，哈拉尔国王于1991年登基，是一位“属于他那个时代、也效力于他那个时代的国王”。
他指出，哈拉尔国王陪伴挪威经历数十年的巨大变革。在此期间，挪威“变得更加富裕，人口更加稠密，也更加多元”。
王室星期五下午宣布，哈拉尔国王的灵柩将于当地时间下午6时30分（新加坡时间29日零时30分）从医院运抵王宫。
王室补充说，哈康国王、梅特-玛丽特王后、英格丽德·亚历山德拉王储、宋雅王后、斯韦勒·马格努斯王子和玛莎·路易丝公主将陪同运送灵柩。届时，公众可以前往王宫教堂瞻仰国王。
数千名挪威民众在小雨中聚集在奥斯陆王宫外，摆放鲜花、卡片、毛绒玩具和挪威国旗，以表哀思。许多人互相拥抱。
哀悼者哈姆雷告诉法新社：“哈拉尔是人民的国王。”
政府宣布全国哀悼，直至哈拉尔的葬礼举行。葬礼日期尚未确定。
世界各国领导人也纷纷致以哀悼，其中包括法国、德国、印度、意大利、约旦和乌克兰的领导人，以及欧洲各国王室成员。