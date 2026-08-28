挪威民众聚集在王宫外，悼念于星期五（8月28日）逝世的国王哈拉尔五世。哈拉尔五世享年89岁，在位长达35年。

法新社报道，哈拉尔53岁的儿子哈康立即继承王位，宣布以哈康八世的名义统治挪威。

哈康八世当天携22岁的女儿英格丽·亚历山德拉（新任王储）抵达王宫，正式向政府通报父亲去世的消息。

哈康八世在一份声明中感谢“政府和挪威人民，在这个时刻对王室的支持和慰问”。

首相斯托尔在会见新君主后不久发表讲话时说：“一个时代结束了，一个新的时代开始了。国王驾崩了，新国王万岁！”

“我们将永远铭记哈拉尔国王对人民的爱，铭记他的幽默和热情，以及他对我们坚定不移的信任。”

斯托尔说，哈拉尔国王于1991年登基，是一位“属于他那个时代、也效力于他那个时代的国王”。

他指出，哈拉尔国王陪伴挪威经历数十年的巨大变革。在此期间，挪威“变得更加富裕，人口更加稠密，也更加多元”。

挪威一名男子星期五在奥斯陆王宫广场向已故国王哈拉尔五世表达哀思。（法新社）

王室星期五下午宣布，哈拉尔国王的灵柩将于当地时间下午6时30分（新加坡时间29日零时30分）从医院运抵王宫。

王室补充说，哈康国王、梅特-玛丽特王后、英格丽德·亚历山德拉王储、宋雅王后、斯韦勒·马格努斯王子和玛莎·路易丝公主将陪同运送灵柩。届时，公众可以前往王宫教堂瞻仰国王。

数千名挪威民众在小雨中聚集在奥斯陆王宫外，摆放鲜花、卡片、毛绒玩具和挪威国旗，以表哀思。许多人互相拥抱。

哀悼者哈姆雷告诉法新社：“哈拉尔是人民的国王。”

政府宣布全国哀悼，直至哈拉尔的葬礼举行。葬礼日期尚未确定。

世界各国领导人也纷纷致以哀悼，其中包括法国、德国、印度、意大利、约旦和乌克兰的领导人，以及欧洲各国王室成员。