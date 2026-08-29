智利、阿根廷、玻利维亚和秘鲁四国矿业主管部门官员星期五（8月28日）在智利首都圣地亚哥举行部长级会议并签署联合声明，呼吁加强区域合作，推动关键矿产可持续开发、技术交流与投资。共同提升地区在全球关键矿产供应链中的地位。

新华社报道，四国矿业主管部门官员在联合声明中强调，矿业是推动经济增长、创造就业、培养人力资本和促进社会发展的重要力量。

四国将合作推动关键矿产可持续开发，并围绕地质研究、矿业监管、公共政策和专业人才培养等领域加强交流，探索技术和制度合作机制，鼓励公私部门共同参与科研与创新项目。

智利经济和矿业部长马斯在签署声明后说，这是四国建立长期合作的第一步，关系到全球供应链的安全与稳定。在能源转型和人工智能（AI）快速发展的背景下，未来十年全球对关键矿产的需求预计将增加四至六倍。他希望矿业供应商、专业人员和劳动者能在地区内流动，推动矿业协同发展，使南美成为可靠、可持续且具竞争力的关键矿产供应地区。

秘鲁能源和矿业部长新野说，自然资源的开发必须服务于发展与民生福祉，关键矿产应成为创造更高附加值的重要工具。四国将建立互信、加强合作，以建设现代化、一体化、兼顾社会和环境责任的矿业发展模式。

阿根廷、玻利维亚、智利三国形成的南美“锂三角”是全球锂（lithium）资源最为富集的地区。与此同时，智利与秘鲁都是全球重要的铜生产和出口大国。

铜和锂两种关键矿产是当前全球能源转型与高新技术发展不可缺少的重要资源。