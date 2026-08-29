美国联邦储备局主席沃什说，美国通胀率仍然过高，物价数据令人担忧，美联储目前应主要关注物价走势；与此同时，美国经济整体表现看起来正在走强。

综合新华社和彭博社报道，沃什星期五（8月28日）在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度经济研讨会上说，多项通胀指标显示，美国通胀率仍高于美联储2%的目标，美联储目前应把重点放在物价上。

他说，美国通胀虽然已较几年前的高点明显回落，但过去两年的改善幅度不大。今年夏季通胀数据虽然好于预期，但还不足以说明潜在通胀趋势已经明显改善。

沃什说，过去12个月，个人消费支出价格指数的199个组成部分中，价格涨幅超过3%的商品和服务占54%。这一比例低于冠病疫情后的约77%高点，但仍明显高于疫情前20年的32%。近期大宗商品价格整体上涨也值得关注。不过，中期通胀预期大致保持稳定。

沃什说，美国经济整体表现看起来在走强。华尔街和实体经济表现出显著韧性，企业资本支出快速增加，标普500指数成分公司盈利过去一年增长超20%，信贷市场很少显现出政策约束迹象，实际消费者支出依然健康，就业市场稳定。

分析人士指出，沃什在讲话中警告称，物价压力尚未出现实质性放缓，如果通胀率继续远高于美联储2%的目标，那么他几乎别无选择，只能在今年加息。

沃什并未暗示加息已成定局，一些美联储官员也说，他们愿意等待并评估新的数据后再做决定。定于9月11日公布的8月份消费者价格指数（CPI）报告将是关键：若数据低于预期，收紧货币政策的压力将减弱；若高于预期，加息预期则可能升温。

不过，在能源成本上升以及人工智能（AI）热潮推动需求飙升的背景下，通胀压力依然存在，沃什也毫不掩饰他采取行动的意愿。

沃什在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度经济研讨会说：“我的衡量标准是：我们必须确信，潜在通胀正以清晰且足够快的速度向我们的目标靠拢。否则，我们就还有工作要做。”