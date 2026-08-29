尼中洪灾失踪总人数已逼近2500 尼总理否认拒绝外援
8月27日的无人机航拍画面显示，在中国西藏自治区和尼泊尔巴格马蒂省交界地区的泥石流形成了一个堰塞湖。 （路透社）
尼泊尔与中国西藏接壤山区致命泥石流的失踪人数近乎翻了一倍，至今统计两国的失踪总人数为2478人，此前统计约为1400人。
彭博社报道，尼泊尔国家减灾与风险管理署星期五（8月28日）在X平台发布消息说，目前仍有约1924人失踪，包括数百名来自印度、马来西亚、澳大利亚、英国和美国等国的公民。这一数字较此前公布的977人大幅增加。
另据新华社报道，中国公布的遇难人数已从五人升至七人，目前另有554人失踪。
根据中尼两国官方公布数据，星期三（26日）这场灾难的遇难总人数已升至586人。灾后搜救工作仍在进行，但面临诸多挑战。
尼泊尔国家减灾与管理署28日在X称，博特科西河（Bhote Koshi River）的洪灾正呈加剧之势，并敦促特里苏里河（Trishuli River）沿岸居民保持高度警惕。由于担心不稳定的河谷地区可能再次引发泥石流，对搜救工作造成了重重阻碍。
尼泊尔总理巴伦德拉28日晚在脸书贴文说，已动员超过1万5000名人员投入救援行动。他否认了有关尼泊尔拒绝外国援助的报道，并表示政府正与中国和印度等国进行协调。
巴伦德拉说，有关部门仍在全力营救被困在沿河隧道和水电项目中的人员，同时着手修复和重新开放桥梁，以恢复道路交通。
由于担心泥沙和碎石堵塞河流形成的堰塞湖可能溃决，救援人员被要求尽快撤至安全地带，搜寻失踪者的工作因此更加困难。