尼泊尔与中国西藏接壤山区致命泥石流的失踪人数近乎翻了一倍，至今统计两国的失踪总人数为2478人，此前统计约为1400人。

彭博社报道，尼泊尔国家减灾与风险管理署星期五（8月28日）在X平台发布消息说，目前仍有约1924人失踪，包括数百名来自印度、马来西亚、澳大利亚、英国和美国等国的公民。这一数字较此前公布的977人大幅增加。

另据新华社报道，中国公布的遇难人数已从五人升至七人，目前另有554人失踪。

根据中尼两国官方公布数据，星期三（26日）这场灾难的遇难总人数已升至586人。灾后搜救工作仍在进行，但面临诸多挑战。

尼泊尔国家减灾与管理署28日在X称，博特科西河（Bhote Koshi River）的洪灾正呈加剧之势，并敦促特里苏里河（Trishuli River）沿岸居民保持高度警惕。由于担心不稳定的河谷地区可能再次引发泥石流，对搜救工作造成了重重阻碍。

尼泊尔总理巴伦德拉28日晚在脸书贴文说，已动员超过1万5000名人员投入救援行动。他否认了有关尼泊尔拒绝外国援助的报道，并表示政府正与中国和印度等国进行协调。

巴伦德拉说，有关部门仍在全力营救被困在沿河隧道和水电项目中的人员，同时着手修复和重新开放桥梁，以恢复道路交通。

由于担心泥沙和碎石堵塞河流形成的堰塞湖可能溃决，救援人员被要求尽快撤至安全地带，搜寻失踪者的工作因此更加困难。