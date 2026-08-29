美国官员修正此前关于多个政府机构遭中国黑客入侵的指控，改称这些政府机构只是黑客的锁定目标。

路透社报道，美国司法部星期五（8月28日）发布一份修改声明说，美国参议院、联邦储备局、美国国家航空航天局（NASA）等机构“是QTFY的锁定目标”。美国官员在26日的一次网络域名查封行动中指认QTFY是一个受中国政府支持的黑客团体。

美国司法部此前的声明称，这些政府机构遭到黑客攻击。

司法部28日说，修正26日发布的新闻稿，是因为当时的内容“将所有机构都描述为受害者，而政府的宣誓书明确指出，所有机构都是（黑客）目标，但只有部分机构系统遭到了入侵”。

这一区别缩小了已确认遭入侵的机构范围。美国司法部此前将事件描述为中国针对美国政府机构、国防承包商以及其他敏感目标开展的、长达数年的网络间谍活动。

路透社向联邦调查局（FBI）和网络安全与基础设施安全局（CISA）询问澄清的信息，尚未得到回复。

中国驻华盛顿大使馆28日也未立即回应置评请求。

针对美国司法部26日发布的声明，中国大使馆发言人当时说，美国利用网络安全“抹黑或诋毁中国”，中国“反对美国滥用国家安全概念，以此为借口对中国企业施加歧视性限制，并将坚决维护中国企业的合法权益”。