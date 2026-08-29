美国总统特朗普星期五（8月28日）签署行政令，宣布创建美国太空学院，他称这将是一所仿照西点军校和其他军事院校模式的新型军民两用机构。

路透社报道，创建美国太空学院（US Space Academy）将进一步推进特朗普的太空计划。特朗普及白宫官员一直将这项计划描述为特朗普政治遗产的重要组成部分。

特朗普在第一总统任期内成立了美国太空军，作为美军第六个军种。他曾多次亲自出席美国国家航空航天局（NASA）的发射活动，而他现在的目标是让美国人重返月球，并最终登陆火星。

特朗普在休斯顿的林登·约翰逊航天中心签署行政令时暗示，在场的得克萨斯州国会代表团希望美国太空学院落户“孤星之州”。孤星之州是得州的别称。

特朗普说，他将很快决定美国太空学院的选址。

一个由NASA局长艾萨克曼（Jared Isaacman）领导的八人委员会，将就美国太空学院的筹建向特朗普提供建议。特朗普的公告说，美国太空学院将“培养一批具有公民意识的专业领导人才，以推进美国在太空领域的利益”。

特朗普曾誓言，美国将在他任期最后一年实现宇航员登月。他在向“阿耳忒弥斯二号”（Artemis II）任务的四名宇航员颁发国会太空荣誉勋章时说：“如果我们在太空屈居第二，我们在地球上就无法成为第一。”