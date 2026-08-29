美国总统特朗普在自家社交媒体平台发文说，美国已与委内瑞拉达成协议，取得对委内瑞拉超过650亿桶已探明石油储量的“多数控制权”。

特朗普星期五（8月28日）在Truth Social贴文说：“我们与委内瑞拉达成的协议，是迄今为止世界历史上规模最大的石油交易！”

特朗普说：“我已指示国务卿鲁比奥和战争部长赫格塞斯与备受尊敬的委内瑞拉临时总统罗德里格斯密切合作，并通过与私营企业的合作，确保美国在委内瑞拉超过650亿桶已探明石油储量中拥有多数控制权，而美国纳税人无需为此承担任何费用。”

特朗普称，这一交易“将使美国石油储备增加一倍以上，大幅提高石油供应，并在未来很长时间显著降低美国汽油价格”。

不过，特朗普没有披露协议的具体内容，白宫尚未就此发布正式消息。

鲁比奥称，这项协议对两国来说是双赢。他在X平台发文说，协议将确保美国获得稳定、低成本的石油，并有助于降低汽油价格。

据美国新闻网站Axios星期四报道，美国正与委内瑞拉谈判收购10多个油田的股权。若取得股权，包括美国企业在内的私营企业将负责开发油田，并向委内瑞拉政府提供石油收入。

此前有消息人士告诉路透社，双方正在考虑采用租赁模式，油田可能拍卖给美国生产商。但这项安排在委内瑞拉可能面临法律和宪法方面的挑战，因为委内瑞拉政府仍控制着核心石油产业活动。

委内瑞拉拥有全球最大的探明石油储量，但由于多年的投资不足、管理不善以及外部制裁，目前日产量仅为125万桶左右，远低其潜在产能。