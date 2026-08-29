8岁的加莱在尼泊尔发生泥石流山洪时跑进树林里爬上树，在这场可怕的灾难中侥幸捡回一条命。星期五（8月28日），还有一个弟弟的这个小男童终于和失散的妈妈团聚。

加莱（Zoyal Ghale）的母亲塔芒（Matti Maya Tamang）一度陷入绝望，担心两个儿子都已在学校遇难。

路透社报道，8月26日早上，加莱和弟弟乘校车上学后，塔芒在家里开始织布时突然听到一声巨响，听起来像是地震。

社交媒体上流传的视频显示大规模山体滑坡，引发了巨大洪水。塔芒说：“我看到一切都被冲走，我以为我的两个孩子也被冲走了。”

她试图前往学校，通常开车只需15到20分钟，但眼前的景象几乎面目全非，学校建筑已被摧毁。

28岁的塔芒说：“你根本分不清学校在哪里，市场在哪里，到处都是水、石头、泥浆。”

心急如焚的塔芒奔波于各个避难所和集合点，苦苦搜寻两个失踪孩子的下落。

塔芒告诉路透社，“我来到第四个地方，登记名单上依然没有我孩子的名字，也没有见到他们。我当时已经不抱希望，认定我的孩子都死了。我只能哭，整个人彻底崩溃。”

加德满都医院的一名医生正在查看加莱的扫描图像。（路透社）

独自一人的加莱在逃生过程中腿部骨折、面部被割伤，与妈妈重逢的前一天，救援队用直升机把他从受灾严重的北部拉苏瓦县（Rasuwa）转移到加德满都的医院。

路透社记者巴杰拉查里亚（Sahana Bajracharya）和团队听说有一名生还男童被送到努瓦科特区一所小医院，当局不知男童家人的下落，他们决定前往医院探访男童。

加莱被救援直升机转移前，在医院里回答了巴杰拉查里亚的问题，并同意让摄影队拍摄他，希望能因此找到家人。

加莱的右腿骨折，脸上满是擦伤和淤青，左手则紧紧握着两张10卢比（约0.08新元）的钞票。当地官员称，救加莱的警察给了他这些钱，劝他跟他们一起去医院。

加莱说，山洪来袭时他正在学校里上课。他回忆说，突然间“眼前一片漆黑”。他说，他和朋友一起从学校跑进树林里，爬上树躲避洪水。

当被问及是否感到害怕时，他摇摇头说“不怕。”

后来巴杰拉查里亚把自己的手机号码留在小医院，加莱的妈妈在几个小时后打了电话给她。

当巴杰拉查里亚告诉塔芒，她的儿子还活着并已被转移到加德满都接受治疗时，塔芒感觉很不真实。

8月28日，塔芒（右）带着小儿子，坐面包车到加德满都医院看加莱。（路透社）

塔芒在找到加莱前，已找到加莱的弟弟。她说：“在得知大儿子也平安无事的那一刻，我感觉自己又活了过来。”

塔芒28日抵达加德满都的医院。医院距离他们家大约两小时车程，由于所有公车线路都已停运，巴杰拉查里亚安排了一辆车送塔芒到医院。

经过几天的焦虑寻找，塔芒见到儿子时只是静静地站在他的床边。塔芒说，加莱的父亲在日本做建筑工人，正在赶回国。

26日的泥石流山洪彻底改变了拉苏瓦县的生活。但对塔芒来说，生活已稍稍重回正轨。塔芒说，加莱一直很调皮，这已不是他第一次骨折。

塔芒和她的家人无疑是幸运的。目前尼泊尔及中国西藏地区已有至少580人确认遇难，约2500人失踪。

联合国儿童基金会（UNICEF）称，加德满都以北的拉苏瓦、努瓦科特（Nuwakot）和达丁（Dhading）三区，至少有1万7000名儿童受此次洪灾影响。UNICEF正与尼泊尔政府合作，协助识别、登记并帮助失散儿童与家人团聚。