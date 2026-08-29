（杰克逊霍尔综合电）美国联邦储备局主席沃什说，如果决策者没有足够信心确认通货膨胀正朝2%的目标下降，即表示美联储“还有工作要做”。这是他5月中上任以来最明确释放可能须加息以缓解通货膨胀压力的信号。

沃什星期五（8月28日）在一年一度聚集全球央行决策者的杰克逊霍尔研讨会（Jackson Hole Symposium）上发表演讲时表明，美联储当前的核心关注点应当是价格。他说：“我们必须有信心，通胀正以明确且足够的速度朝向我们的目标，不然的话，我们就还有工作要做。”

美国总统特朗普今年初提名沃什接任美联储主席时，曾表明希望自己任命的主席能够降息。然而，在通胀仍然过高的情况下，沃什上任后主持两次政策会议都对联储将如何维持价格稳定含糊其辞，让市场感到困惑。因此，他周五在研讨会上的明确表态，获得全场央行决策者报以肯定的掌声。

谈到美联储优先追踪的通胀指标，即个人消费支出物价指数在7月份同比上扬3.7%，沃什坦言，通胀还高于2%的目标。由于最新数据显示美国劳动力市场稳定、经济增长具有韧性且商业投资快速增长，沃什指出，很难将当前的金融状况形容为“具有紧缩性”，似乎暗示美联储可能即将升息。

不过，沃什随即表明，市场不应当将他的演讲当成利率的“前瞻指引”。

随着沃什的最新说法明显变调，金融市场对美联储在9月份升息的预期也提高。芝加哥商品交易所（CME）的“美联储观察” 指标显示，市场如今预测它有57%概率在9月份升息0.25个百分点，高于前一天的35%。

不过，曾担任美联储货币事务部门副主管的安德森金融与经济研究所经济师克洛斯（James Clouse）接受彭博社访问时提出更为审慎的看法：“沃什只是说决策者还有工作要做，他完全没提到升息的时间点。”