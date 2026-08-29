尼泊尔致命洪灾疑似由冰川崩塌引发，印度正在加强对它与中国和尼泊尔接壤的喜马拉雅地区的监测。

法新社引述美国地质调查局称，星期三（8月26日）发生在西藏-尼泊尔边境的这场灾难是由冰川崩塌造成的，崩塌引发了泥石流，造成近3000人失踪，633人确认死亡。

虽然冰川崩塌的确切原因尚不清楚，但气候变化正在导致全球冰川融化，增加了此类灾害的风险。

印度喜马拉雅邦北阿坎德邦（Uttarakhand）灾害管理部长马丹·考希克星期六（8月29日）说：“由于我们与尼泊尔是接壤的邻国，而且地理位置也相似……​​我们已要求相关部门监测该地区的所有冰川和已知的冰川湖（glacial lake）。”

他说：“我们已要求各团队保持警惕，密切监测邦内是否出现类似情况。”

政府数据显示，北阿坎德邦是印度生态环境最为脆弱的地区之一，拥有1266个冰川湖。

科学家警告，由于气候变化，为近20亿人口提供关键水源的喜马拉雅冰川正以前所未有的速度融化，使当地社区面临难以预测且代价高昂的灾害风险。

冰川融化和永久冻土融化还会导致山坡不稳定，增加山体滑坡的风险。

专家指出，气候变化加上规划不善的发展，正在加剧灾害的发生频率、强度和影响。