（德黑兰／华盛顿综合电）美伊战争进入第六个月，面对美国日益严苛的经济封锁，伊朗高层罕见公开放低姿态，承认战争与制裁已对国家经济造成沉重代价。伊朗总统佩泽希齐扬透露，美国的制裁和封锁已导致伊朗对外贸易萎缩超过三分一；伊朗最高领袖穆杰塔巴则呼吁政府采取紧急措施，应对急剧恶化的通货膨胀和失业等民生危机。

穆杰塔巴周五（8月28日）发表书面声明强调：“必须认真应对通胀、失业，以及物价、商品与服务的市场管理等一系列经济和民生挑战。”

佩泽希齐扬同日接受官方媒体访问时坦言，美国的制裁和封锁使伊朗的对外贸易萎缩近35％。不过，在美伊6月签署谅解备忘录的短暂期间，美国曾短暂放宽限制，允许伊朗出售石油，使伊朗得以出口约9000万桶石油。

随着内部经济压力增加，伊朗没有完全拒绝外交斡旋。伊朗外长阿拉格齐周五在社交媒体平台X发文说，美伊仍有可能重启谈判，但前提是美国必须放弃对伊朗的极限施压攻势。

阿拉格齐说：“让外交重回正轨并非不可能，但这取决于美国能否理解一个简单的事实，即施压行不通。”他强调，美国若想恢复对话，应当建立信任、承认伊朗的权利，并信守承诺。

伊朗政府周六（29日）发表官方声明，誓言坚定对抗美国制裁与美以阴谋。

它在声明中说，外交与国防是保护国家利益、安全和领土完整的“互补、协调一致且密不可分”的工具。伊朗将双管齐下，同时专注于遏制通胀、创造就业机会、支持国内生产，以及逐步减少对美元的依赖。

调解方卡塔尔首相穆罕默德周四（27日）访问德黑兰，与伊朗首席谈判代表、议长卡利巴夫等领导人会面，极力斡旋美伊恢复谈判，并强调重新开发霍尔木兹海峡对全球经济的重要性。

美切断埃及银行分行业务 将加大施压G20孤立伊朗

与此同时，华盛顿正在全球范围内进一步收紧对伊朗的金融绞索。美国官员周五说，财政部将切断埃及银行（Banque Misr）阿联酋分行与美国金融体系开展代理银行业务的资格，理由是该分行违规为伊朗提供金融支持。

美国财长贝森特同日说，美国此前已经明确警告，伊朗的协助者不能继续享有使用美元和接入全球金融系统的便利。“既然埃及银行选择以身试法，今天我们开始采取行动，对它持续、公然支持伊朗政权追究责任。”

埃及中央银行说，央行和埃及外交部已紧急与美国官员接洽，并强调目前受影响的只是埃及银行阿联酋分行的美元代理交易，埃及本土及其他银行均不受影响。

美国官员还透露，贝森特下周主持二十国集团（G20）财长与央行行长会议时，将加大力度推进在经济上孤立伊朗的计划，并将明确告知G20成员国，若想继续在以美元为基础的西方金融体系中开展业务，就必须严格遵守美国对伊朗的制裁行动。