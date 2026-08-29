非洲西部国家尼日尔（Niger）安全部门消息人士称，尼日尔总统卫队击退了企图闯入首都尼亚美（Niamey）总统府的“武装部队内部叛乱分子”，双方交火持续不断。

尼日尔总统卫队星期六（8月29日）说，“恐怖分子”袭击了迪奥里·哈马尼国际机场（Diori Hamani International Airport），并企图突破总统府周围的安全警戒线。一名路透社目击者称，总统府附近区域发生激烈枪战。

法新社报道，尼亚美多个街区传出密集枪声，其中以市中心总统府和毗邻大型军事基地的机场一带最为激烈。

国家电视台信号中断一个多小时后，于上午10时左右（新加坡时间傍晚5时）恢复。

尼日尔协商委员会主席团成员、萨赫勒国家联盟（AES）议会议员巴纳·瓦加纳·易卜拉欣在脸书上说，袭击者的目标是名为“101基地”的空军基地，但安全部队已重新控制了这个基地。

巴纳写道：“101基地再次遭到懦夫袭击，但我们的国防和安全部队再次确保了……局势得到控制。”

不过，巴纳发文后，一名路透社目击者报告称，机场再次发生枪战，并伴有剧烈爆炸声。

另一名安全消息人士说，安全部队已展开全面行动，袭击者已被“击毙”，其余袭击者逃离现场。

路透社无法独立核实巴纳和安全部门消息人士提供的说法。尼日尔军政府暂未对此事发表评论。