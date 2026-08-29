（加德满都／努瓦果特综合电）尼泊尔与中国西藏交界的山区爆发山洪后，死难和失踪人数持续上升，灾情异常严重。尼泊尔政府在多国施压下终于同意接受国际专业援助，以加速营救受困者，并为死难者进行脱氧核糖核酸（DNA）鉴定，尽快回应各地心急等待至亲音信的家属。

截至星期六（8月29日），尼泊尔境内已知死者增至675人，西藏地区增至七人；两地分别有2426人和554人失踪，总数已急升至2980人。失踪者除了当地民众，还包括来自30多国的至少500多人。多国政府纷纷提出要派队前往协助搜救。

然而，尼泊尔政府坚拒外国援手，直至星期五（28日）晚才松口，批准印度、中国、澳大利亚和韩国派遣擅长隧道援救、DNA检测和法证技术的专家前去协助。

尼泊尔一名高官告诉《加德满都邮报》，国际社会不断向尼泊尔政府施压，要求至少让搜救队和一些专家进入，因为多国公民也失踪了。“我们因此允许数量有限的专家进入一些地区。”

据知，还有几个国家继续通过领使馆要求派队参与救灾，但截至星期六仍不获加德满都批准。这些国家有数十国民在山洪爆发后失联。

获准前往支援的中印韩澳专业团队将到拉苏瓦（Rasuwa）和努瓦果特地区14个受重创的水力发电站拯救受困者。据尼泊尔灾难管理局统计，这些水电站的失踪员工共933人。

中国中央电视台星期六也报道，中方当天紧急调派隧道专家飞赴尼泊尔灾区，首批五人已在下午抵达，并已按救援需要增派四人前往。中国外长王毅周六同尼泊尔外长希西尔通电话时说，中国对尼泊尔的一揽子援助正在落实，包括紧急现汇援助和人道主义援助。

一些遗体已腐烂须焚烧避免疫病传播

在拉苏瓦3A水电站，尼泊尔军方救援队星期六使用钻探设备，尝试营救受困隧道的100多人。尼泊尔总理办公室声明说，自当天清晨起，救援队便加速清除隧道入口的障碍，但由于天气不佳，拯救工作挑战巨大。

8岁的小男孩佐亚（Zoyal Ghale）在洪灾发生时和朋友跑出校园躲进森林，情急之下爬到树上，幸运逃过一劫。他被送到加德满都的医院治疗，经过一番辗转才与母亲重逢。（路透社）

拉苏瓦地区一名官员告诉路透社，由于当地上午持续下雨并起雾，搜救工作须暂停，但会继续安排将获救的朝圣旅人送往加德满都的医院。午后雨势放缓雾气消散，救援工作才恢复。

这名官员也说，由于灾难发生已超过三天，遇难者遗体开始腐烂，有些甚至已难以辨识。当局将按程序采集DNA样本后将遗体焚烧，以免灾区发生传染病。

堰塞湖水位下降洪灾风险减缓

央视星期六报道，灾区上游一个堰塞湖的水正缓慢流入河中，湖中水位有所下降。卫星图像显示，到了当天下午，部分湖床已显露，洪灾再发的风险随之降低。

中国水利部说，如果湖水流出维持低速可控，并在两三天内完全干枯，下游的救灾工作就可安全推进。

尼泊尔灾区重建或需四五十亿美元

尼泊尔财长瓦格尔告诉路透社，尼泊尔的灾后重建可能需40亿至50亿美元（约51亿至64亿新元），相当于尼泊尔经济总量的约10%。

他说：“这是初步估计，数额比2015年大地震后所需的资金要少得多。”

当年，尼泊尔发生了当地历来最严重的7.8级大地震，导致近9000人死亡，摧毁房屋逾50万所，财产损失相当于经济总量的三分之一，灾后重建资金总计90亿美元。