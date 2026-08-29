冰岛举行公民投票，以决定是否重启与欧洲联盟的入盟谈判。此前，围绕生活成本、安全、主权和渔业水域控制权等议题展开的竞选活动显示，支持与反对阵营势均力敌。

路透社报道，目前选情胶着，星期六（8月29日）公民投票的结果难以预测。盖洛普星期五公布的民调显示，反对重启谈判者略占多数，与此前支持重启谈判的民调结果略有不同。

支持谈判的“赞成”阵营认为，加入欧盟可以缓解高利率，并在俄罗斯入侵乌克兰导致欧洲战火再起，以及美国总统特朗普扬言要控制邻近的格陵兰（Greenland）的动荡局面中获得更多安全保障。

反对重启谈判的阵营则认为，加入欧盟将威胁冰岛的主权和渔业水域。

新华社报道，冰岛人口约40万。此次公投于当地时间9时开始。选民只需选择“赞成”或“反对”。投下“赞成”票意味着同意授权政府重启入盟谈判。计票将在当天22时投票结束后开始。

冰岛2009年申请加入欧盟并启动相关谈判。2013年，持疑欧立场的政府上台后搁置谈判。

2024年12月，以克丽丝特伦·弗罗斯塔多蒂尔（Kristrun Frostadottir）为总理的冰岛现政府上任，其中一项承诺是在2027年前举行全民公投，以决定是否重启加入欧盟的谈判。

即使赞成票胜出，也仅意味着冰岛可以重启与欧盟的谈判。岛随后可能需要在几年后举行第二次全民公投，决定是否加入欧盟。

有分析认为，如果冰岛最终加入欧盟，可能对欧洲的其他非欧盟国家产生示范效应。