（华盛顿／加拉加斯综合电）美国与委内瑞拉达成协议，获得对委内瑞拉已探明石油储量约五分之一的控制权。这项“互利”协议既可为美国增加新的原油来源，又可为委内瑞拉带来能够重振经济的机会和投资。不过，多数分析师对于协议的合法性和可带来的经济效益持观望态度。

美国总统特朗普星期五（8月28日）在社交媒体宣布已与委内瑞拉达成协议。他说，美国国务卿鲁比奥和战争部长赫格塞斯与委内瑞拉代总统罗德里格斯密切合作，通过与私人企业的伙伴关系，已确保美国对委内瑞拉超过650亿桶探明石油储量的多数控制权。

特朗普形容，这是“全球历史上最大的石油交易”，并称这将使美国的石油储备翻倍，大幅增加石油供应，长期而言能显著降低美国的汽油价格。

罗德里格斯星期五晚些时候也在社交媒体发文，形容这是“历史性的”协议。她说，在私人企业的参与下，协议将大幅提升对17个总储量达到650亿桶的战略油田的开发。这将带来超过1000亿美元（约1274亿新元）的投资，并为委内瑞拉创造超过2090亿美元的税收。

她指出，投资不仅能促进委内瑞拉产业的复苏与现代化、推动经济增长及创造就业机会，也能保障区域能源安全与平衡国际市场。

两国领导人都没有透露协议的具体架构、涉及的油田或参与的公司，也没有说明美国将如何对具体行使对这些储量的多数控制权。目前，雪佛龙（Chevron）是唯一仍在委内瑞拉运营的美国大型石油公司。

路透社引述消息人士报道，委内瑞拉官员准备在下星期签署协议，向多家公司尤其是美国企业授予新的石油勘探和开采权。双方正在考虑采用租赁模式，即相关油田可能会拍卖给美国生产商。

协议合法性存疑 许多投资风险仍待解决

不过，这种安排在委内瑞拉可能面临宪法挑战，因为宪法规定核心石油工业活动必须由国家绝对控制。同时，由于原油开采、精炼和运输的基础设施重建可能需要数年时间，协议不一定能在短期内直接降低美国的汽油价格。

能源咨询公司Goldwyn Global Strategies总裁戈德温（David Goldwyn）也质疑协议能否解决政治不确定性、电网设施不足、出口能力受限等多年来对委内瑞拉投资的阻碍，“很难看出这种安排如何能推动实质规模的投资增长”。

委内瑞拉是目前已探明原油储量最多的国家，约占全球总量的五分之一，也曾是美国主要原油供应国，但由于多年管理不善、投资不足以及受美国制裁和禁运影响，过去几年产量极小，如今每天仅生产100多万桶，不到1990年代巅峰时期的三分之一。