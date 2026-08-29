美国人工智能公司OpenAI在社交平台X上发帖宣布，在太空探索技术公司（SpaceX）收购人工智能编程公司Cursor后，将终止与后者的合作关系。

彭博社报道，OpenAI公司星期六（8月29日）在网站上发布的另一份声明中说，已通知Cursor逐步终止双方的合同，合作关系拟于11月12日结束。

声明称：“之所以做出这一决定，是因为根据我们过去与马斯克旗下公司发生合同违约的经历，我们无法确信SpaceX会按照我们的服务条款使用我们的技术。”

路透社报道，此举标志着OpenAI首席执行官奥特曼（Sam Altman）与SpaceX首席执行官马斯克之间激烈的竞争升级。奥特曼与马斯克多年来一直不和，双方的矛盾今年进一步升级，马斯克对OpenAI提起1500亿美元（1905.90亿新元）的诉讼案。庭审期间，马斯克的律师称，马斯克和其他证人作证说奥特曼是个骗子，而OpenAI则辩称马斯克试图控制该公司。

马斯克星期六早些时候通过X回应道：“我毫不在乎。”

他指责奥特曼以及OpenAI联合创办人布罗克曼（Greg Brockman）“不可信”，并重申了他之前的说法，即他们“窃取了一个开源非营利组织”。