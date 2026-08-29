一个勒索软件组织声称，他们将拍卖从德国柏林政府机构窃取的大量数据，但柏林市政府官员拒绝支付赎金。

路透社引述研究人员称，该组织名为Rhysida，其活动地点位于俄罗斯或东欧。组织在其网站上称，他们窃取了5.79太字节（Terabyte）的数据，其中包括4万6500份合同以及电子邮件、电话号码、密码和机密信息。

这个组织声称，这些数据的拍卖倒计时不足七天，起拍价为30个比特币（一个比特币约为7万7622美元，约9万8626新元），并在其网站上显示了倒计时。此次针对柏林网络的网络攻击发生在柏林市9月20日举行选举不到一个月之前。

德国广播公司RBB星期四（8月27日）晚间报道称，柏林在遭受攻击后收到了数额不详的赎金要求。

柏林市长凯·韦格纳和柏林内政部长伊里斯·施普朗格星期五发表联合声明称：“柏林州绝不屈服于勒索”。

韦格纳在新闻发布会上说，由于此次攻击的范围仍在调查中，官员们无法提供有关受影响数据的具体内容或范围。

施普朗格指出，柏林的选举基础设施未受影响，据安全官员称，没有与选举相关的数据遭到泄露。

勒索软件组织Rhysida自2023年6月出现以来，已声称发动了近280次攻击。据勒索软件分析和追踪服务机构Ransom-DB称，约一半受害者来自美国，其次是英国、加拿大和意大利，以及其他国家。该组织曾多次以政府机构为攻击目标，例如2023年10月入侵英国图书馆。该组织还声称对智利军队、学校、医疗机构和各种规模的企业发动了攻击。