英国医生完成全球首例在手术过程中实时使用人工智能（AI）辅助的脑肿瘤切除术。AI在手术进行期间分析内窥镜画面，协助医生辨认隐藏在组织后的关键血管和神经，让外科团队能够更安全地切除肿瘤。

英国广播公司（BBC）报道，48岁的希伯特（Rhys Hibbert）来自英国贝德福德郡，是两个孩子的父亲。他约18个月前在午间散步时突然失去意识并抽搐，脑部扫描随后发现，他的脑下垂体长有一个约11毫米、大小接近弹珠的良性肿瘤。

脑下垂体位于颅底，负责分泌调节生长、新陈代谢、血压和体温等重要激素，同时非常靠近为大脑供血的颈动脉和控制视力的视神经。随着肿瘤逐渐压迫视神经，希伯特的周边视野开始缩小，并出现严重疲劳、头晕和容易绊倒等症状。医生警告，如果病情继续发展，他可能失明。

手术由伦敦大学学院医院（UCLH）的神经外科团队进行。医生经鼻腔插入带有摄像头的内窥镜，到达颅底附近，再切除隐藏在骨骼和硬膜后的肿瘤。

这类手术的一大难点，在于每个人脑内血管和神经的位置都略有不同。医生通常依赖术前扫描判断患者的解剖结构，但手术过程中，真正关键的血管和神经可能仍隐藏在组织下。报道指出，这类手术有25％至50％的概率无法完全切除肿瘤，损伤主要血管的风险则约为0.5％至2％。

研究团队开发的AI系统因此成为医生的“第二双眼睛”。手术过程中，系统在另一块屏幕上实时分析内窥镜影像，追踪手术器械，同时标示颈动脉、视神经等重要结构最可能所在的位置，并提示哪些区域相对适合进行切除。

参与手术的神经外科医生哈尼·马库斯教授（Hani Marcus）说，这套系统已经从数百段脑下垂体肿瘤切除手术视频中学习，接触的病例“比多数外科医生一生看诊或完成的还多”，因此能够像一名经验丰富的专家，在手术室里提供另一组观察视角。

不过，团队强调，AI只负责辅助判断，所有手术决定仍由医生作出。马库斯形容，他们长远希望打造类似“外科医生版ChatGPT”的系统，让医生在需要时可随时向另一名“专家”征询意见，也可以在不同意建议时直接忽略。

这套AI由伦敦大学学院研究人员开发，并获得英国国家健康与护理研究院和谷歌资助。团队此前已在实验室测试多年，这次首次进入真实手术环境，接下来将开展更大规模临床试验。

希伯特术后恢复良好。他说，醒来后仿佛重新获得“360度视野”，是过去一年从未有过的清晰程度。手术八周后，他的视力仍在持续改善，精力也已恢复，之前的不适基本消失。

英国卫生创新部长弗里思（James Frith）说，AI医疗必须建立适当安全保障，但在确保安全的同时，也应把握它为医疗带来的机会。