朝鲜国防部长努光铁（No Kwang Chol）遭解职，也在执政党内部被降职为“军需工业部第一副部长”。

朝中社星期天（8月30日）报道称，这次“结构重组计划”由朝鲜领导人金正恩在星期六（29日）的会议上宣布。这是朝鲜军方领导层改组的一部分。

朝鲜人民军总政治局局长金宋基（Kim Song-gi）将接任国防部长一职。

另一名高级官员国防顾问朴正天（Pak Jong Chon）则将被任命为中央军事委员会副委员长，并进入执政党政治局。会议还宣布了其他几项人事晋升。

在另一篇报道中，朝中社称，金正恩在星期六举行的仪式上表彰科学家、研究人员和官员在国防技术领域取得的成就，并授予他们国家最高荣誉。

报道称，获奖者为“解决新型作战武器系统研发中具有划时代意义的科技难题”做出巨大贡献，但并未具体说明是哪种类型的系统。

这次领导层改组发生在韩美年度联合军演结束后不久。

这些军演经常被平壤谴责为入侵前的准备，今年在美国总统特朗普下令缩短军演时间后，受到密切关注。特朗普批评，这些军演是对朝鲜的挑衅，并抨击首尔不支持他对伊朗的战争。

特朗普也向金正恩示好，称正考虑今年尾与金正恩会面。他在第一任期内曾两次与金正恩会晤。

不过，朝鲜几乎没有做出任何回应，反而发射导弹并谴责美韩军演，也抨击华盛顿批准向韩国出售武器以及计划资助记录朝鲜侵犯人权行为的项目。