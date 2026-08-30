挪威新国王哈康八世发表登基以来的首次公开讲话，悼念前一天逝世的89岁父亲。

法新社报道，53岁的哈康星期六（8月29日）在电视讲话中谈到已故国王哈拉尔五世时说：“您始终坚守自己的价值观，尽职尽责，这才是最重要的。”

哈康八世说：“看到宫殿广场上挤满了人，摆满了蜡烛、留言和鲜花，我深受感动。”

他也说：“我们深切哀悼他的离世。与此同时，知道有这么多人与我们一同悲痛，也给了我们安慰和力量。”

哈康感谢父亲一直以来对他和妹妹玛莎·路易丝的悉心照料，并坦言“我肩负着重大的责任”。

哈康谈到父亲时说道：“他总是提醒我们，每个人都必须以自己的方式行事，找到自己的人生道路，做真实的自己。现在轮到我了。”

哈康也情绪激动地提到，他的父亲和母亲宋雅王后本应在星期六庆祝他们的58周年结婚纪念日。他哽咽着说道：“亲爱的妈妈，结婚纪念日快乐。”

哈康国王也在王宫接见挪威教会、议会和最高法院的领导人，以及首相斯特勒。

挪威宣布全国进入哀悼期。挪威国旗星期六降半旗致哀，大批民众继续涌向王宫献上鲜花。星期五（28日）已有超过两万人前来悼念。

民众被哈康国王“充满感情”的演讲深深打动。教师斯托雷海尔称赞，这是一篇“精彩绝伦”的演讲。“我认为他会很像他的父亲。他会是一位人民的国王。”

欧洲各国君主和世界各国领导人纷纷致以哀悼，包括美国总统特朗普。他称赞国王是一位“坚强、骄傲且备受尊敬的人”。

不过，已故国王的葬礼日期尚未确定。

全国各地的教堂将于星期天（30日）举行追悼会。王室成员原计划前往奥斯陆以南的阿斯克尔参加追悼会。

挪威各地的市政厅也都摆放吊唁簿，供公众留言。

奥斯陆市长林德博因国王去世而取消原定于星期五举行的婚礼，她是第一个在奥斯陆市政厅留言的人。她写道：“亲爱的哈拉尔国王，您无需王冠也能成为国王。非常感谢您为我们这座城市所做的一切。我们将永远铭记您。”

预计哈康国王和王后梅特-玛丽特不会举行加冕仪式。挪威于1908年废除了加冕礼。不过，像他的父亲和祖父一样，哈康可以选择在特隆赫姆大教堂举行祝圣仪式，挪威君主在1814年至1906年间都曾在此加冕。

哈拉尔国王被广泛视为开放包容的挪威的化身，并因他领导的现代而谦逊的君主制而备受赞誉。