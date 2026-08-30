委内瑞拉代总统罗德里格斯说，与美国达成的能源协议将持续25年，目标是将原油日产量提高到150万桶，并维护委内瑞拉对自然资源的主权。

路透社报道，罗德里格斯在星期六（8月29日）深夜发表的讲话中，称赞这个协议是“历史性的”，将有助于重振委内瑞拉经济，增加政府收入，并称这将有助于塑造委内瑞拉的未来。

她说：“这项为期25年的双边项目计划开发17个战略油田，目标是日产量超过150万桶。”

协议中设定的日产量150万桶的目标只是一个初步目标，更广泛的计划包括开发八个新建油田区块，作为委国能源领域全面扩张的一部分。

她说，根据每桶65美元的基准油价计算，这项协议可为委内瑞拉政府带来约2090亿美元（约2661亿新元）的收入，但她也承认原油价格可能会波动。根据协议，每生产和销售一桶原油，将有约19美元直接流入委内瑞拉，这将显著增加政府收入。

罗德里格斯强调，这项协议旨在把地下“冰冷、沉寂”的资源，转化为“委内瑞拉人民社会和经济福祉的来源”。

委内瑞拉拥有世界上最大的已探明石油储量，但由于多年来的投资不足、管理不善和制裁，日产量远低于潜在产量。

今年1月至7月，委内瑞拉石油产量增加29.8%，达到日均120万桶，但仍远低于25年前日均300万桶的产量。

美方协议旨在让产量恢复到这一水平，但分析人士一致认为，这需要时间。

加拉加斯高等行政管理学院（IESA）教授、工程师费利佐拉告诉法新社：“至少要三四年后才能看到产量增加。”

美国公司或获勘探和生产权

委内瑞拉官员正准备下周签署协议，授予包括美国公司在内的几家公司新的石油勘探和生产权。

两名接近谈判的消息人士称，雪佛龙公司（Chevron）​预计将是最终敲定谈判的公司之一，目的是将公司在委内瑞拉的合资企业过渡到新能源框架内。

另据《华尔街日报》引述参与谈判的消息人士报道，美国政府计划持有委内瑞拉商人贝坦科特（Alejandro Betancourt）旗下北美蓝色能源合作伙伴公司（North American Blue Energy Partners）35%的股份。

报道称，美国计划获得优先购买权，以成本价购买该公司20%的石油产量。

报道也称，五角大楼战略资本办公室计划通过低价认股权证的方式进行投资，使美国无需投入大量资金即可获得公司的股权。

就在一天前，美国总统特朗普星期五（28日）说，美国将控制委内瑞拉五分之一的庞大石油储量。

特朗普并未透露太多细节，仅称美国已通过与一家私营企业合作，获得委内瑞拉超过650亿桶已探明石油储量的多数控制权。

针对路透社的置评请求，五角大楼首席发言人帕内尔回应称：“战略资本办公室（OSC）不持有私营公司的股权。根据法定权限，OSC的职责严格限于提供资金支持，形式包括贷款、贷款担保或技术援助（包括为投资项目的开发和融资提供交易结构设计）。”

白宫和北美蓝色能源合作伙伴公司尚未对此作出回应。

协议或复苏经济 但民众忧国家主权受损

如此大规模的协议可能加速委内瑞拉期待已久的经济复苏。2014年至2021年间，委内瑞拉经济遭遇严重危机，经济规模萎缩80%，数以百万计的委内瑞拉人因此陷入贫困，至今仍未完全摆脱这一困境。

许多人每月靠相当于0.16美元的最低工资生活，另有最高可达每月240美元的政府补贴，但这仍远低于一个五口之家购买基本食品所需的估算金额，即每月730美元。

不过，由于协议缺乏透明度，包括政府支持者在内的委内瑞拉民众对此表示担忧。社交媒体上大量评论批评国家主权受损、获益微薄以及由此带来的政治代价。

数十个亲政府团体星期六聚集在加拉加斯市中心，抗议美国在委内瑞拉的存在。

68岁的居民萨拉萨尔说：“我们不知道这将让谁受益——是委内瑞拉，还是他们（美国）。”

他说：“我有疑虑，但我们只能等等看会发生什么。”