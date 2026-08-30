为人工智能（AI）热潮提供动力的美国数据中心，如今在美国11月中期选举中意外成为众矢之的。随着电费上涨和噪音问题引发民怨，民主党人和越来越多共和党人开始转而对大型科技公司持反对态度。

据美国媒体引述的竞选营销数据，本轮选举中，至少有18个州的21场竞选出现提及数据中心的电视广告，而且两党候选人的相关广告数量几乎各占一半。

一家独立市场监测机构说，在为包括参议院选战焦点州俄亥俄州在内的13个州供电的电网中，数据中心的需求导致容量成本在短短一年内增加93亿美元（约118亿新元），增幅达174%。

民众对家庭电费账单的愤怒，与更广泛的民粹主义情绪以及对硅谷的不信任交织在一起，也让一些议员陷入尴尬境地。这些议员直到最近还在通过税收优惠和就业、投资承诺，积极吸引大规模数据中心落地。

在得克萨斯州，共和党州长阿博特已叫停新的数据中心项目，目前监管机构正在评估这些项目对电力和供水的影响。不久前，阿博特还曾称该州是“AI发展的中心”。

他的民主党竞争对手则要求暂停相关项目，直到议员通过更严格的保障措施，并指责阿博特把富裕阶层的利益置于普通得州民众之上。

在休斯敦与墨西哥湾沿岸之间的布拉佐里亚，44岁的当地居民伯内特告诉法新社，当地宁静的社区生活去年被一座17兆瓦的数据中心打破。她形容，数据中心的噪音“就像一列货运火车一直朝你开过来”。

她说：“我们本来不应该听到这些声音，它也不应该影响我们的生活质量，可结果恰恰相反。”

中西部前制造业中心俄亥俄州，或许是检验数据中心政治影响最为尖锐的地方。

民主党人布朗在2024年失去参议员席位后，如今竞选俄亥俄州的另一个参议院席位。布朗至少推出四则竞选广告，抨击共和党人赫斯特德担任副州长期间积极吸引数据中心投资。

这些广告称，赫斯特德是“数据中心的代言人”。布朗承诺，将要求数据中心运营商承担所使用电力的全部成本。

参议院共和党人已警告，这一议题可能导致赫斯特德输掉选举。共和党的竞选机构称，数据中心是一个“潜在的爆发性议题”，并说如果赫斯特德败选被归咎于这一问题，可能会在全美范围内削弱政治人物对数据中心产业的支持。

类似论调也出现在其他州选举中：佛罗里达州一名竞选州长的共和党候选人承诺保护家庭免受因数据中心落地而推高的公用事业开支影响；宾夕法尼亚州一名民主党人要求科技公司自行承担相关成本；怀俄明州一名共和党人则凭借抨击硅谷亿万富翁的广告，在众议院党内初选中获胜。

民主党籍州长也开始采取类似立场。纽约州已对新的超大规模数据中心设施实施为期一年的暂停建设措施；宾夕法尼亚州如今要求开发商承担基础设施成本，并满足更严格的用水、招聘和社区协商标准。

特朗普仍坚守立场推动数据中心

不过，总统特朗普没有跟随这一趋势，他仍称数据中心行业对于在AI领域击败中国至关重要，因此他与部分共和党候选人产生分歧。

他的发言人莱维特星期四（8月27日）说：“美国必须在这场关乎未来的AI竞赛中保持主导地位。我认为美国人民明白这一点，这位总统当然也明白。”

特朗普政府已让谷歌、微软、Meta、甲骨文、xAI、OpenAI和亚马逊等公司签署一项自愿的“电费用户保护承诺”（Ratepayer Protection Pledge）。这些公司承诺不会让消费者承担建设数据中心所需的发电设施和电网升级费用，但这项承诺并没有阻止相关竞选广告继续出现。