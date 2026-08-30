尼泊尔国家减灾与管理署说，严重洪灾已造成至少734人死亡，2498人失踪，目前救援工作已进入第五天。

法新社报道，尼泊尔星期天（8月30日）公布最新数据。与此同时，中国官方媒体已确认，洪灾造成西藏自治区16人死亡，546人失踪。

目前，此次灾害造成的死亡人数已达750人，失踪人数达3044人。

尼泊尔国家减灾与管理署称，失踪者包括933名在洪灾肆虐的河流沿岸水电站项目工作的工人。

当局说，救援队共救出8186人，包括227名外国人。

尼泊尔发布新的洪水预警，一条主要河流的水位上涨，可能阻碍救援工作。

尼泊尔国家减灾与管理署在社媒X发布消息称，已告知博特科西河沿岸地区的救援人员和救灾人员“务必保持高度警惕”。

尼泊尔已调动超过1万8500名军警人员参与艰巨的救援行动，包括在被淤泥掩埋的居民区和被困在隧道中的水电站项目工地进行救援。来自印度和中国的隧道专家也加入了救援行动。

尼泊尔与中国西藏交界的喜马拉雅山区星期三（26日）发生大规模山体崩塌，泥石流阻断河道，并引发特大洪灾。