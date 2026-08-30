去年到韩国就医的外国患者突破200万人次，皮肤科和整形外科最受欢迎，就诊的中国人和日本人最多。

韩联社报道，韩国保健产业振兴院星期天（8月30日）发布数据显示，去年韩国医疗机构吸引201万1822人到韩国求医，同比增加71.9%。

按患者的来源地看，中国大陆以61万8973人次排行第一，占30.8%；其后是日本（60万人次，29.8%）、台湾（超过18万人次，9.2%），以及美国（超过17万人次，8.6%）等。

按诊疗科目看，皮肤科就诊患者中，中国大陆人以近46万人次位于榜首，日本人则以近40万人次紧随其后。

在整容外科中，日本患者以42%居首；其次是来自中国大陆的患者，占24.5%。

调查显示，到韩国看病的外国患者人数增长速度，明显高于外国游客。专家指出，在韩国的医疗旅游市场中，来自中国大陆和日本的患者仍以医美项目为主，但其他亚洲国家也有不少患者是为了接受疾病治疗而来。

另据韩国观光公社（旅游发展局）发布的数据，随着到韩就医外国人增加，今年7月外国人医疗消费额为2130亿7968韩元（约1亿9715万新元），同比大增66.5%，已连续五个月超过2000亿韩元。

按来源地来看，中国大陆患者以约577亿韩元的医疗消费额居首，美国约440亿韩元，随后依次是日本（约285亿韩元）、台湾（约253亿韩元）和新加坡（约64亿韩元）。按诊疗科目看，皮肤科占54.9%，整容外科占19.3%，药店占12.7%。