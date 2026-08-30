（多伦多讯）加拿大安大略省省长福特星期六在加拿大一侧的安大略湖畔竖起大型展示牌，向世人宣告：“安大略湖，现在如此，永远如此”，以反击美国总统特朗普要任意将安大略湖改名为“美国湖”的决定。

特朗普星期四（8月27日）签署行政命令，把横跨美国纽约州与加拿大安大略省的“安大略湖”（Lake Ontario）更名为“美国湖”，并称命令立即生效。他还在社媒发布AI视频，画面显示，他将“安大略湖”展示牌一脚踢倒，换上一块写着“欢迎来到美国湖”的牌子。

福特星期六（29日）在安大略湖畔为展示牌揭幕。他说：“早在特朗普总统出现之前，这片湖就叫‘安大略湖’。在他卸任许久以后，它仍称为‘安大略湖’。”

他也说，特朗普之所以要更改湖名，是因为他“不喜欢安大略省和加拿大挺身维护自身立场”。

与安大略湖接壤的纽约州，州长霍楚也已表明：“不会把安大略湖叫做美国湖”。

安大略湖在美加贸易谈判破裂之际无端被卷入其中。美国对价值200亿加元（约183亿新元）的加拿大商品加征50%关税，加拿大则计划下月实施对等反制关税。

这已不是特朗普首次擅自为共享国际水域更名。2025年入主白宫后不久，他也曾签署行政命令，将“墨西哥湾”更名为“美国湾”。