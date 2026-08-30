婴幼儿每天长时间接触的一次性尿布，可能含有邻苯二甲酸酯、挥发性有机化合物等潜在有害化学物质。美国加利福尼亚州参议院通过新法案，要求尿布制造商全面公开产品成分，提高消费者知情权。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，加州参议院星期四（8月27日）通过第1901号议会法案（AB 1901）。州长纽森预计将签署法案。

新规定要求在加州销售一次性尿布的制造商，公开所有使用成分及用途，相关资料须在2028年底前上网公布，并从2029年1月起印在产品包装上。

一名儿童在停用尿布前，家长和照护者可能更换多达8000片尿布。不过，美国目前没有联邦法律规定尿布制造商必须全面披露成分，各州因此陆续自行立法。纽约州的类似规定已于2025年底生效，伊利诺伊州也规定从2027年1月起，尿布包装必须列明所有成分。

倡导有关法案的美国环境工作组（EWG）指出，尿布中的油墨、染料、黏合剂及含氯漂白剂可能释放挥发性有机化合物，引起皮肤或呼吸道刺激及过敏反应。部分研究也曾在尿布内层检测到微量丙烯酰胺，这种物质在高剂量动物实验中与癌症风险有关。

尿布的湿度显示条及婴儿湿巾也可能含季铵盐类化合物（QACs）。过去10年的实验室及动物研究对这类化合物可能影响炎症反应、免疫和呼吸系统、生殖激素及脑部发育提出关注。

此外，一些尿布可能含用于增加塑料柔韧性的邻苯二甲酸酯。相关研究把这类化学物质与男性生殖发育问题、哮喘及儿童肥胖等健康风险联系起来。

不过，这些研究并不意味着一般尿布使用必然导致相关疾病，实际风险仍取决于化学物质种类、含量及接触程度。

代表美国尿布制造商的婴儿与成人卫生用品中心（BAHP）说，业者仍对产品安全有信心，也支持提高透明度，但认为披露标准应以既有科学和监管规范为依据，并尽量在各州和不同产品类别之间保持一致。

在新规定全面落实前，EWG建议家长优先选择无香料、无染料和无湿度显示条的尿布，并考虑购买主动公开完整成分的品牌。

专家指出，这些额外设计并非尿布发挥基本功能所必需，减少不必要的染料、香料和其他添加物，可降低婴幼儿接触潜在刺激物的机会。