（悉尼综合电）官方结果显示，澳大利亚极右翼政党一国党首次在西澳州赢得众议院席位，延续此前在联邦议会拿下首个席位的势头。此次选举结果凸显这个民粹主义政党对澳洲主流政党构成的威胁。

根据星期天（8月30日）公布的计票结果，一国党候选人赫德根（Luke Herdegen）在西澳秘密港选区补选中，以57%的得票率胜出。这一议席自1989年便由总理阿尔巴尼斯所属的中左翼工党占据，但原议员帕帕利亚上月退出政坛，工党随后提名新人出战补选。

一国党于1997年成立后，长期处于政治边缘地带。但近期，澳洲民众对住房短缺和生活费高涨日益不满，主要政党支持率普遍下滑，一国党则凭借在移民问题上的强硬立场获得更多支持。

今年5月，一国党在联邦众议院赢得首个议席，并在6月一项全国民调中首次超越工党。随着一国党把民调支持率转化为议席，今年晚些时候的维多利亚州选举形势也更加严峻。

赫德根是一名健身房老板。他称，自己的胜利表明，西澳乃至全国已没有安全的工党议席。

一国党党魁汉森也在社交媒体上警告工党：“我们要夺走你们更多的席位。澳洲人正把一国党视作严肃的替代选项，以取代那个摧毁了国家的经济实力，让生活费高得让人根本负担不起的单一政党。”

阿尔巴尼斯则称，一国党对澳洲面对的问题并无切实可行的解决方案。他告诉工党支持者：“一国党并不站在劳动人民一边。澳洲工党是唯一真正致力于为澳洲人民利益而执政的主流政治力量。”