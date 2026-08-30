美国一名母亲被控杀害三名年幼子女的案件，近日进入结案陈词阶段。案发前，她曾接受精神治疗，并多次更换药物，这也成为辩控双方争论的重点。

这起悲剧再次让外界关注到一个问题：精神疾病的诊断和用药并不简单。治疗抑郁、焦虑等问题时，医生为什么常常不能一次就找到最适合患者的药物？

美国有线电视新闻网（CNN）报道，36岁的美国护士克兰西（Lindsay Clancy）被控于2023年在马萨诸塞州家中勒死三名年幼子女，随后割腕、割喉并从二楼跳下。

庭审期间，辩方主张克兰西案发时患有产后精神病，并因接受多种精神科药物治疗而陷入精神失常，不应负刑事责任；控方则认为，克兰西清楚自己的行为，也曾误导治疗人员及没有按医嘱服药。

克兰西后来还起诉曾为她治疗的医生，指对方没有正确诊断病情，反而让她接受混乱且缺乏协调的多重用药治疗，最终导致严重精神病发作。

没有参与此案的纽约西奈山伊坎医学院精神病学教授戈德堡指出，这起案件提醒人们：严重精神疾病本身很复杂，治疗过程同样复杂。

美国疾病控制与预防中心的数据显示，接近两成美国成年人正在服用药物治疗精神健康问题。常见药物包括抗抑郁药、抗焦虑药、情绪稳定剂和兴奋剂等。不同药物作用于大脑不同的神经传导机制，见效时间也不一样。

比如，常用于治疗抑郁和焦虑的选择性血清素再摄取抑制剂，也就是SSRI，通常需要服用四到八周，效果才会比较明显；情绪稳定剂也可能要几周才起效。相比之下，有些抗焦虑药和兴奋剂见效较快，但部分抗焦虑药可能让人产生依赖，所以一般只适合短期使用。

精神科治疗的难点在于，目前不像一些其他医学领域那样，可以广泛依靠影像检查或实验室检测，直接确定诊断并找到最合适的药物。医生通常要综合了解患者的病史、症状、是否使用酒精或其他物质，以及有没有妄想、幻觉、自杀风险等情况，再决定治疗方向。开始服药后，医生也往往需要根据患者对自身感受的描述，来判断药物是否有效。

即使两名患者都被诊断为重度抑郁症，背后的心理、生理或遗传因素也可能完全不同；症状还可能随着时间变化。因此，医生有时需要调整剂量、更换药物，甚至同时搭配几种药物。

研究显示，近三分之一的重度抑郁症患者，对至少两种抗抑郁药没有明显反应；约一半的广泛性焦虑症患者，对一线治疗的效果也不理想。

目前，医学界也在尝试利用脑部影像和药物基因检测，让治疗更个性化。药物基因检测可以分析基因如何影响人体吸收和代谢药物，帮助医生判断哪些药物可能更适合患者。

不过专家也强调，这类检测还不能直接告诉医生，哪一种药一定有效。

戈德堡形容，精神科用药与其说是“不断试错”，不如说是在一次次缩小范围，慢慢接近最适合患者的治疗方案。每个人的病情表现不同，所以真正有效的治疗，也必须因人而异。