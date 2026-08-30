美国总统特朗普希望通过短期扩大免税牛肉进口，压低居高不下的牛肉价格，但经济师认为，措施对消费者实际支付价格的影响可能有限。

特朗普上周签署行政公告，从9月1日起，允许最多30万公吨牛肉在90天内免税进入美国，并规定进口牛肉须以低于市场价格25%的价格出售。美国劳工统计局数据显示，目前美国碎牛肉平均每磅售价约6.89美元（约8.77新元）。

不过，美国政府尚未说明将如何确保进口牛肉真正以规定折扣出售。即使措施落实，堪萨斯州立大学农业经济师汤索尔（Glynn Tonsor）也指出，这批牛肉只相当于美国国内牛肉消费量约2%，而免税范围主要限于制作碎牛肉时使用的牛肉边角料，因此整体降价空间有限。

此外，进口增加能否真正扩大市场供应，也取决于肉类加工商是额外采购，还是只是用进口牛肉取代原本会购买的美国牛肉。

美国牛肉价格近年持续上涨。过去三年，碎牛肉以及其他牛肉和小牛肉价格累计上涨约27%，仅过去一年就上涨约9%。

白宫把价格走高归因于供应不足，并指出美国牛群规模目前处于数十年来低位。美国此前也因墨西哥暴发新世界螺旋蝇疫情，一度暂停进口墨西哥活牛，进一步限制供应。

不过，汤索尔认为，需求强劲可能才是更重要的推力。最新调查显示，美国消费者愿意为每磅碎牛肉支付约10.09美元，也愿意为外食汉堡支付24.62美元，均高于三年前水平。

他说，美国消费者对牛肉的偏好增强，即使政府成功增加低价进口，也未必足以明显压低零售价格。