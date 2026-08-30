一个拥有532名成员的WhatsApp群组，被揭发利用传统“哈瓦拉”（hawala）汇兑系统，在全球秘密转移数亿欧元现金，部分资金甚至流向叙利亚的伊斯兰国组织（IS）。

哈瓦拉是一种不经传统银行转账的汇款方式，客户把钱交给一地经纪人，再由另一地经纪人向收款人支付相应金额，双方日后自行结算，因此资金无须真正跨境，也不会留下常规银行转账记录。

英国广播公司（BBC）参与的欧洲广播联盟调查发现，这个名为“Traders of Greater Europe”的群组，在2022年2月至12月间留下超过8万2000条信息，成员通过阿拉伯语讯息安排跨境现金交收，地点包括伦敦、伯明翰和利物浦等英国城市。群组主要处理5000欧元（近7400新元）以上交易。

哈瓦拉依靠各地经纪人之间的信任运作。客户把现金交给一地经纪人，另一地经纪人再向收款人支付相同金额，双方日后自行结算，因此钱款无须真正跨境，也不会像银行转账般留下完整电子记录。

这种系统原本常用于移民向银行服务不足地区的家人汇款，但也容易被犯罪集团利用来避开银行监管。

案件最初源自比利时对恐怖主义融资的调查。警方发现部分款项曾流向伊斯兰国，随后从一名洗钱网络头目的手机中发现这个WhatsApp群组。手机还存有约6000张钞票序号照片和6000张身份证件照片，调查人员估计，他至少处理过1万2000笔交易。

调查还发现，类似哈瓦拉网络被用于偷渡、毒品交易和人口贩运。欧洲刑警组织官员形容，这类系统已成为有组织犯罪的重要洗钱渠道之一。