冰岛选民在星期天（8月30日）的全民公投中，否决重启加入欧洲联盟的谈判，使政府推动入欧的计划受挫，也暂时为这个争论多年的议题画上句点。

冰岛国家广播公司RUV报道，反对重启谈判的一方在公投中胜出。反对阵营认为，加入欧盟可能削弱冰岛的主权，并威胁对渔业资源和海域的控制。渔业长期是冰岛经济命脉之一，因此成为这次公投最受关注的议题。

支持入欧者则认为，加入欧盟有助冰岛加强经济和安全保障，包括缓解高利率压力，并在俄乌战争持续、国际局势动荡以及美国总统特朗普多次谈及吞并格陵兰的背景下，为冰岛提供更稳定的战略依托。

首相弗罗斯塔多蒂尔（Kristrun Frostadottir）此前把这次公投形容为决定是否重启入欧进程的关键时刻，并表示，如果选民投下反对票，政府将搁置有关加入欧盟的讨论。

冰岛过去也曾尝试加入欧盟。2009年全球金融危机重创冰岛经济后，政府正式申请加入欧盟，但随着国内反欧情绪升温，相关谈判在2013年由后来的疑欧派政府终止。

近年欧洲安全局势恶化，加上中东冲突和美国关税政策带来的经济不确定性，再次推动冰岛国内讨论是否应更靠近欧盟。部分欧盟官员也把冰岛视为较容易吸纳的新成员，希望借此提振欧盟扩大的动力，并在北极安全日益受到重视之际加强欧盟的战略影响力。

不过，这次公投结果显示，尽管外部安全和经济环境发生变化，许多冰岛选民仍不愿以放弃部分政策自主权，尤其是渔业控制权，作为加入欧盟的代价。