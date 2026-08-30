（陶斯路透电）美国西部地区近期常有熊在住宅区出没，还发生致命熊袭事件，引起民众和专家关注。

熊类专家和各州野生动物机构称，由于冬季干旱导致植物、草、浆果和坚果等熊类主要食物几乎绝迹，熊不得不四处觅食，结果闯入学校、市场和民宅等人类活动区域。

科罗拉多州丹佛居民艾里科的家8月初遭幼熊闯入。当时他正在上厕所，突然听到屋里传出动静。他前去查看，发现两只体型与金毛猎犬相当的幼熊站在走廊。人熊互相瞪视一会儿后，两只熊迅速冲出前门。

艾里科以前遇到过熊翻垃圾的情况，但熊进入民宅的情况却是头一遭。“我从没听说过熊会进屋，更别说是熊崽闯进人家里。”

城市发展使人类侵入熊曾经的觅食地，也使人熊互动更为频繁，给熊和人类的安全都造成风险。野生动物机构说，一些州的熊死亡数量创下纪录，数百只熊被实施安乐死，或是死于车祸、枪杀，有的被电死。

科州在过去50年里人口翻了一倍多，导致科罗拉多斯普林斯和韦尔等城市周边居民区不断扩张，这个州随之成为人熊冲突频发的地区。当地今年已发生至少六起熊袭事件，州内的熊目击记录更是超过7000起，超过2019年创下的全年最高纪录。

新墨西哥州上周有一名男子被熊咬死，这是当地25年来首次发生致命熊袭事件。州野生动物管理局说，州官员和土地所有者今年已猎杀187头熊，是自2011年以来数量最多的一年。

美国西部干旱化现象预计会持续发展，专家担心，如果冬季越来越温暖、野生食物过于稀少，熊可能会习惯人类的食物，甚至停止冬眠。

黑熊专家贝克曼说：“这就像一种前所未有的考验，不仅是对熊，也是对人类。”