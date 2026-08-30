加拿大正牵头推动成立一个新的全球防务银行，计划筹集约1000亿欧元（约1480亿新元），为盟国政府和军工企业提供低成本融资，以支持扩军和国防产能建设。

不过，在章程签署进入倒数之际，英国、德国等主要经济体仍未承诺加入，令外界质疑新机构能否取得AAA最高信用评级，并以足够低的成本融资。

路透社报道，这家名为“防务、安全与韧性银行”（Defence, Security and Resilience Bank，简称DSRB）的机构，计划以约200亿欧元实缴资本为基础，再准备约800亿欧元可随时调用的资本。截至8月，参与国已承诺投入约50亿欧元。

目前共有九国表态支持，包括加拿大、阿尔巴尼亚、比利时、希腊、拉脱维亚、卢森堡、罗马尼亚、土耳其和乌克兰。银行总部将设在加拿大，加拿大也是最大的创始支持国。

DSRB的构想，是向政府和防务承包商提供低息贷款，并为风险较高的中小军工企业提供融资担保。

倡议者认为，在欧洲各国大幅增加军费、美国政府要求北约盟友承担更多防务责任之际，单靠各国财政难以满足庞大的扩军需求，多边银行可通过杠杆融资，把部分防务支出压力从本国资产负债表中分担出去。

不过，多国对加入仍有顾虑。其中一个关键问题，是DSRB能否提供比高信用评级政府自行举债更便宜的资金。部分国家也担心，目前财政本已吃紧，加入银行还须投入大笔启动资本；据知，较大经济体被要求出资约10亿欧元。

此外，新银行是否会与现有防务融资机制重叠，也受到关注。欧盟去年已推出规模1500亿欧元的“欧洲安全行动”（SAFE）融资计划，英国也正与荷兰、芬兰和波兰推动多边防务机制，重点支持联合采购。

DSRB创办人默里（Rob Murray）则认为，新银行将是更长期的防务融资机构，可与不同采购机制配合，并通过扩大军费投资带动科技、制造业、就业和供应链发展。

加拿大正争取英国重新考虑加入。英国和德国军工业界也游说政府参与，担心若置身事外，本国企业日后可能无法取得DSRB资助项目。

新银行能否吸引更多重量级国家加入，也关系到它争取AAA评级的目标。评级越高，融资成本越低。加拿大方面说，即使目前只有九国支持，也准备先推动银行成立，其他国家日后仍可加入。