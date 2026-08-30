美国国家航空航天局（NASA）耗资43亿美元（约55亿新元）打造的南希·格雷斯·罗曼太空望远镜，星期天（8月30日）由太空探索技术公司SpaceX的“猎鹰重型”火箭送入太空，展开为期五年至10年的宇宙探索任务。

彭博社报道，罗曼太空望远镜当天从佛罗里达州卡纳维拉尔角升空，之后将前往距离地球约160万公里的轨道，最快今年12月开始观测天空，首批科学图像预计明年传回。

罗曼望远镜的主要任务之一，是研究暗物质和暗能量。这两种神秘成分被认为广泛存在于宇宙，却无法被直接观测。科学家希望通过追踪它们如何影响遥远恒星和星系，进一步了解宇宙为何持续膨胀，以及现有物理理论是否遗漏了某些关键机制。

罗曼望远镜也将搜寻太阳系以外的系外行星，包括可能与地球相似的行星，为研究宇宙其他地方是否具备生命存在条件提供更多线索。

这台望远镜以美国天文学家南希·格雷斯·罗曼（Nancy Grace Roman）命名。她是NASA首任首席天文学家及首位女性高层主管，也因推动哈勃太空望远镜计划而有“哈勃之母”之称。

罗曼望远镜的主镜大小与哈勃相近，但配备更先进的广角相机，一次观测的天空范围可达哈勃的100倍，绘制天空的速度更快约1000倍。它主要利用红外线观测，还搭载日冕仪，可遮蔽恒星强光，以便捕捉附近恒星周围极为微弱的行星影像。