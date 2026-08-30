“如果还有可能一起生活，我就不会来这里。”

18岁的阿富汗女子图芭（化名）与朱兹詹省（Jawzjan）官员谈话，坚持要求与丈夫离婚。她指控丈夫数月来持续虐待和殴打她，但地方官员却劝她维持婚姻，并反问离婚后还有谁愿意娶她。

英国广播公司（BBC）报道，这一幕发生在塔利班重新掌权五年后，也折射出阿富汗女性在婚姻、教育、就业和出行等方面仍面对的重重限制。

图芭告诉官员，她的“尊严和名誉早已被毁”。根据当地伊斯兰教法实践，女性若要求丈夫同意离婚，可能须退还婚后获得的部分或全部款项；而在塔利班司法体系下，如果丈夫不同意，女性要取得离婚尤其困难。

一名全身包裹的阿富汗女子8月19日坐在摩托车后座。塔利班掌权后持续限制女性出行，并停止在部分地区向女性发放驾照，使女性独立驾车和出行受到重重限制。（法新社）

图芭的丈夫还要求她的家人支付原有款项四倍的金额，家属拒绝接受。她的父亲后来称，仍会继续通过法院争取离婚。

婚姻自主只是阿富汗女性面对的限制之一。塔利班2021年重新掌权后，女孩被禁止接受中学和大学教育，女性被排除在多数工作岗位之外，也不能独自远行，或进入公园和休闲场所。多名女性告诉BBC，教育和事业梦想被迫中断，有参与抗议的女性甚至遭到监禁。

社会内部对这些政策也出现反对声音。

在一次部族集会上，一名慈善机构负责人当着塔利班官员面前呼吁重开女校，称伊斯兰教同样要求男女求学，但他的麦克风很快被拿走。他事后说，原本还有更多话想说，却没有机会继续。

塔利班则坚持，女性权利必须按照伊斯兰教法理解。政府发言人穆贾希德说，塔利班仍致力保障女性权利和言论自由，但“一切都应从伊斯兰教法的角度来看”。他还称，允许女性在政府办公室工作可能带来“不道德”问题，并表示女性教育问题仍在讨论，须找到符合教法的解决方案。

五年过去，部分地区的限制仍在收紧。塔利班重镇坎大哈如今禁止电台播放女性声音，媒体拍摄也受到更严格限制。

一名曾在塔利班重新掌权初期上街抗议的阿富汗女性说，女性不会永远接受这样的处境。她认为，塔利班之所以限制女性，是因为害怕受过教育的女性拥有更多自主和影响力。