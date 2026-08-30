（纽约综合讯）或是有记载以来最强的厄尔尼诺现象仍在继续发酵，海洋升温带来的极端气候已开始冲击全球经济。从航运到铜业再到农业和渔产，厄尔尼诺对经济的影响方方面面，而亚洲新兴经济体和数以百万计的农民将首当其冲。

根据卫星和海洋浮标监测数据，科学家们在6月宣布厄尔尼诺现象已经开始。随着全球海洋温度在8月记录到历史新高，这轮厄尔尼诺可能成为有记载以来最强的一次。

厄尔尼诺是赤道太平洋大片海域的海水持续异常变暖的现象。今年席卷欧洲和印度的超级热浪、影响美国南部和南美洲西岸的暴雨，以及东南亚和澳洲的干旱天气，都是厄尔尼诺带来的影响。

《华尔街日报》星期六（8月29日）引述美国印第安纳大学气候科学家卡拉汉（Christopher Callahan）分析，超强的厄尔尼诺可能带来同样严重的经济影响，在全球造成数万亿美元的损失，特别是对热带和亚洲新兴经济体的冲击更大，造成经济增长放缓、通货膨胀加剧。

彭博经济近期的一项研究发现，自厄尔尼诺现象引发干旱以来，印度尼西亚和菲律宾的消费价格已经上涨了近两个百分点。其中，受冲击最严重的是数百万农民，他们的处境已经因为美伊冲突导致的化肥和柴油成本上涨而异常艰难。

干旱也导致巴拿马运河水位下降，管理当局被迫削减每日通航船只数量，推高通行成本，让原就可能因霍尔木兹海峡关闭而改道的航运进一步受到影响。

就在几天前，有韩国船东不惜在官方拍卖中以创纪录的530万美元（约673万新元）天价，抢下9月1日的优先通行权。

全球电气化进程与数据中心建设已导致铜供不应求，而厄尔尼诺带来的强降雨进一步阻碍了铜矿供应。

智利生产商安托法加斯塔集团的洛斯佩兰布雷斯（Los Pelambres）铜矿场，因7月出现异常暴风雪停产，集团已经下调年产预测。

由于担忧厄尔尼诺影响鱼群生存，秘鲁已提前叫停鱼粉主要原料鳀鱼的捕捞活动，使全球水产养殖业也面临挑战。不过，这也使一些替代品产业，如使用黑水虻幼虫制造饲料的企业，获得商机。

挪威咨询公司睿咨得能源（Rystad Energy）分析师也指出，厄尔尼诺带来的温和冬季，可能使欧洲对进口液化天然气的需求减少，有助度过因战争造成的能源危机。