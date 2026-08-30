韩国总统李在明宣布上任以来最大规模内阁改组，一口气更换财政经济、法务、国防、国土交通、中小风险企业及性别平等家族部等六个部会首长。其中，被视为房地产政策“双头马车”的财政经济部和国土交通部部长同时换人。此次改组被视为李在明扭转民意颓势、重振施政动力的关键布局。

韩国总统府青瓦台总统秘书室长姜勋植星期天（8月30日）公布改组名单。副总理兼财政经济部长候选人由现任第一次长李亨日出任，国土交通部长候选人则由现任第二次长洪智善升任。两名内部官员获提拔，显示政府在寻求政策调整的同时，也强调政策连续性。

房地产政策近期成为拖累李在明支持率的重要因素，同时撤换财政和国土部门负责人，被解读为要求新团队尽快在稳定房价、扩大住房供应等方面拿出成果。

法务部长候选人由执政党再选议员、法官出身的金胜源出任；国防部长则提名前韩美联合军司令部副司令姜信哲，取代安圭白。姜信哲今年1月刚出任驻沙特阿拉伯大使，半年多后即被召回，预计负责推动国防自主和军队改革。

中小风险企业部长候选人为共同民主党议员李素永；性别平等家族部长则破格提名少数党基本所得党议员龙慧仁。

祖国革新党议员李海敏同时获任青瓦台人工智能（AI）未来企划首席秘书，显示李在明进一步扩大泛执政阵营的用人范围。姜勋植强调，此次人事调整的唯一标准是“实力”，将不拘党派起用专业人才。

此次改组背后，是青瓦台对民意持续低迷的危机感。自6月3日地方选举后，李在明支持率持续下滑，最新民调跌至42%的上任新低，负面评价升至50%。

分析认为，李在明提前启动第二期内阁，同时撤换房地产政策“双头”并扩大跨党派用人，意在以政策纠偏和人事革新展现求变姿态，为执政第二年重新积蓄动力。

朝鲜撤换防长

另外，朝鲜军方高层也出现大规模人事调整。曾在今年2月卸下党政军核心职务的朴正天，相隔半年重新出任党中央军事委员会副委员长，重返权力核心；防长努光铁则被免职，转任负责军需工业的党内职务。

朝中社30日报道，朝鲜劳动党第九届中央军事委员会第二次会议29日举行，最高领导人金正恩主持会议。经党中央委员会政治局批准，努光铁被免去防长职务，由人民军总政治局局长金成基接任。

会议同时决定，由朴正天重新出任党中央军事委员会副委员长，并补选为党中央委员会委员和政治局委员。

今年2月，朴正天在劳动党第九次代表大会后卸任政治局委员、党中央书记和中央军委副委员长等职，一度被认为退居二线，如今仅半年便迅速复出。

庆南大学远东问题研究所教授林乙出指出，朴正天在核武器、导弹和炮兵领域拥有“难以替代的专业性”，也是武器系统现代化的核心人物。朝鲜重新起用朴正天，可能是看重他在落实国防力量强化五年计划、推动先进武器实战部署及运用等方面的经验。

分析认为，此次换将既着眼于整顿军纪，也意在加快武器现代化和军队改革，进一步强化金正恩对军队的掌控。