（北京讯）中国与尼泊尔边境发生致命洪灾，为区域各国在喜马拉雅地区大规模兴建基础设施敲响警钟。专家呼吁各国加强跨境合作，建立数据共享与联合监测预警机制，共同应对气候变化带来的叠加风险。

中国西藏和尼泊尔交界山区星期三（8月26日）发生山洪和泥石流灾难，已造成780多人死亡，约2500多人失踪。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，中国、印度及尼泊尔近年来投入大笔资金，在这个高海拔区域掀起赶建基础设施热潮，大举兴建大坝、隧道、公路、铁路和桥梁，旨在开发水电资源并巩固边境防线。

中国在西藏雅鲁藏布江下游兴建的水电工程去年7月动工，耗资约1680亿美元（约2139亿新元），预计建成后将成为全球规模最大的水电项目之一。

印度也在中国水电项目下游推进大型水电项目，并陆续开通多条穿越喜马拉雅山脉山口的隧道和铁路；尼泊尔则持续开发喜马拉雅河流的水电潜力。

虽然尚无迹象显示，刚爆发的这场大灾难是由人为开发直接引发，却也为当地持续推进的基建热潮敲响警钟，同时凸显了区域各国有必要共同监测风险。

喜马拉雅山脉地处活跃断层带，山体滑坡、泥石流和冰川湖溃决洪水，都是当地常见的自然灾害。

专家指出，气候变化正使这些灾害变得更加极端且难以预测，而大型水电项目施工涉及爆破、筑坝及蓄水等活动，即使配备减灾措施和检测系统，也可能产生意料之外的影响。

专家：气候风险加剧的速度 比人类重新界定安全边界要快

随着人工智能等新兴产业推高能源需求，喜马拉雅地区水电开发还可能进一步加剧，带动更多基础设施建设。

专家认为，未来各国除了须更审慎评估工程的设计、选址和规模，确保项目有能力应对复杂自然灾害；也应加强跨境合作，建立定期共享数据及监测预警机制。

美国史汀生中心能源、水资源与可持续发展项目高级研究员洛德说：“我们可能每隔五到10年就会遭遇‘百年一遇的洪水’……气候风险发展的速度，已经超越人类重新界定安全边界的能力。”

他也呼吁区域各国加强合作：“面对那么多未知数，我们若不开始共同应对，那我们只能原地踏步，下次灾害来临时又会被迎头击溃。”

另一方面，这场灾害也引发关于中国水坝决堤导致洪灾、中方未及时发出预警的传言，但相关说法尚无事实依据。

中国驻尼泊尔使馆称有关指控为“假新闻”，并强调“指责无济于事……合作才能挽救生命”。