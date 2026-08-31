朝鲜智能手机使用日益普及，支付、汇款、叫出租车等功能也越来越齐全，但其“智能化”仍被严格限定在当局划定的范围内。

最新分析显示，这类手机不仅无法连接全球互联网、屏蔽韩国和美国等外部内容，还内置敏感词过滤、自动截屏等监控功能，从通信、支付到文字输入和屏幕记录，用户活动几乎都处于当局的管控之下。

朝鲜智能手机功能有哪些？

美国《华尔街日报》8月28日通过视频，介绍对一款从朝鲜获得的中端智能手机“海洋701”的分析结果。这款手机生产于2023年，可进行语音通话、收发短信，并搭载多种应用程序。

其中，金融应用具备类似中国“支付宝”的二维码支付和转账功能，汇款界面分为“本币”和“外币”，显示可能支持美元汇款。应用还整合了叫出租车功能。

手机也安装了游戏和办公软件，包括阿根廷球星梅西登场的足球游戏，不过可选择的国家名单中没有韩国和美国。此外，还有图标类似微软Word的“办公处理”应用。

曾在朝鲜军队服役的脱北者柳成贤说，这类智能手机在朝鲜黑市售价约250美元（318新元），而军官月薪不足1美元，普通居民很难负担。“只有有钱人才用得起”，估计朝鲜约10%的居民拥有智能手机。

然而，与不断丰富的功能相比，这款手机更引人关注的是其严密的信息管控系统。手机完全无法连接全球互联网，Wi-Fi功能也无法开启，只能接入朝鲜当局运营的内部网络。

文字输入同样受到审查。例如，输入朝鲜领导人金正恩的名字时，字体会自动加粗；输入“韩国”则会立即被替换为“……（禁用词）”。韩国年轻人常用的“男友”等缩写，也会被自动改成规范用语“男朋友”，被认为是为了阻断韩国流行文化和语言习惯的影响。

手机还具备自动截屏功能，系统会定期将画面保存至“屏幕历史”文件夹，用户既无法关闭该功能，也无法删除保存的截图。分析认为，这一设计可能用于追踪用户是否接触未经许可的外部影音和信息。

柳成贤说，这类手机无法正常观看韩国影视剧或美国内容。朝鲜近年来持续强化对韩国等境外文化内容的管控，对观看、传播相关内容者施以严厉处罚。

《华尔街日报》指出，智能手机正在从平壤向朝鲜其他地区普及，但居民使用这些设备，始终处于“一个看透一切的国家”所设定的限制之内。