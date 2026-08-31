美军星期天（8月30日）袭击了正准备向霍尔木兹海峡投放水雷的伊朗火箭发射装置。这是美军近一个月来首次对伊朗发动袭击。

综合彭博社和路透社报道，美国中央司令部发言人霍金斯说，美军袭击了拉腊克岛（Larak Island）上的两处伊朗火箭发射装置，伊朗伊斯兰革命卫队的部队当时正准备向海峡发射装有水雷的火箭。

伊朗国家媒体报道，伊朗革命卫队星期一（31日）凌晨在社交媒体发布消息称，伊朗向美军基地发射导弹。

稍早前，伊朗拉腊克岛附近传出爆炸声。伊朗革命卫队随后回应称，此次袭击导致伊方多名士兵和民众伤亡，美国对拉腊克岛的袭击将遭到“回应和惩罚”。

伊朗半官方通讯社塔斯尼姆（Tasnim）称，美国对拉腊克岛发动了无人机袭击。另据伊朗法尔斯通讯社（Fars）报道，30日晚上10时许，当地居民在拉腊克岛附近听到爆炸声。

美军上周刚完成霍尔木兹海峡航道的排雷工作。霍金斯说：“美军正密切监视该区域，并随时准备保护商业活动在这一重要水道的自由流动。”

美国上一次袭击伊朗目标是在7月下旬。此前，美国总统特朗普说，美国已将战略转向经济施压，以迫使伊朗政府重返谈判桌。