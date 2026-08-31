位于美国亚利桑那州的大峡谷国家公园突发山洪，超过20人被列为失联或下落不明。

综合法新社和新华社报道，美国国家公园管理局星期天（8月30日）发表声明说，此次山洪在29日下午2时30分（新加坡时间30日凌晨5时30分）左右发生，冲击了大峡谷北缘下方的光明天使峡谷（Bright Angel Canyon）和幻影牧场（Phantom Ranch）。

截至30日上午，山洪影响区域已撤出62人，稍晚会安排更多人员撤离。目前尚无人员伤亡报告。

声明呼吁公众提供可能身处受灾区的徒步旅行人员或者预订露营地人员的信息。国家公园管理局正与亚利桑那州地方机构协调，持续开展疏散和应急救援工作。

美国国家气象局专家对媒体说，事发区域地势陡峭、岩石密布，短时强降雨迅速形成地表径流。国家公园管理局警告说，雷暴和强降雨天气可能会持续到星期一（31日），可能引发更多的山洪、泥石流、落石，并导致徒步线路和河流状况发生变化。

据悉，山洪对包括光明天使峡谷在内的公园部分地区基础设施造成严重破坏，工作人员仍在持续评估受损情况。公园部分地区已关闭。

大峡谷国家公园（Grand Canyon National Park）是美国最受欢迎的国家公园之一。官方数据显示，大峡谷国家公园2025年吸引游客超过443万人次。