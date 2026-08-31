美国总统特朗普威胁要让美国媒体监管机构“惩罚”国家广播公司（NBC）知名主持人韦尔克。她指特朗普为共和党内初选候选人背书的结果“好坏参半”，特朗普对此表示强烈反对，并坚称自己支持的候选人胜率高达98%至100%。

综合路透社和法新社报道，特朗普星期天（8月30日）在自家社媒平台Truth Social贴文说，韦尔克（Kristen Welker）是一个不受欢迎的主持人。

2020年10月22日，特朗普和拜登举行第二场总统选举辩论，由韦尔克担任主持。（路透社）

曾多次访问特朗普的韦尔克，是NBC招牌新闻节目《与媒体见面》（Meet the Press）的主持人。

韦尔克星期天早些时候接受NBC附属电视台采访时表示，特朗普将对11月中期选举产生举足轻重的影响。

她说，特朗普为共和党初选候选人背书的结果好坏参半，但她也说，特朗普最近力挺的参议员候选人达琳·格雷厄姆在初选中胜出。

特朗普在Truth Social写道：“由于这种故意歪曲事实的报道，她将被举报至联邦通信委员会（FCC），以接受谴责或惩罚。”

“不幸的是，她不是唯一一个。极左媒体正竭尽全力地骚扰、贬低、诽谤与‘特朗普’有关的一切。”

美国联邦通信委员会负责分配和监管广播电视频率的许可证。

韦尔克是一位屡获殊荣的记者，她主持2020年特朗普与拜登的总统选举辩论后，赢得两党的广泛赞誉。拜登在2020年总统选举中获胜。

NBC一名要求不具名的发言人30日告诉法新社，韦尔克是业内最优秀的记者之一，“我们坚定地支持她”。