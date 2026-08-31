被指为候选人背书结果好坏参半 特朗普威胁“惩罚”记者
2019年5月3日，特朗普在椭圆形办公室会见斯洛伐克总理佩莱格里尼时，拒绝回答NBC记者韦尔克（右）的提问。 （路透社）
美国总统特朗普威胁要让美国媒体监管机构“惩罚”国家广播公司（NBC）知名主持人韦尔克。她指特朗普为共和党内初选候选人背书的结果“好坏参半”，特朗普对此表示强烈反对，并坚称自己支持的候选人胜率高达98%至100%。
综合路透社和法新社报道，特朗普星期天（8月30日）在自家社媒平台Truth Social贴文说，韦尔克（Kristen Welker）是一个不受欢迎的主持人。
曾多次访问特朗普的韦尔克，是NBC招牌新闻节目《与媒体见面》（Meet the Press）的主持人。
韦尔克星期天早些时候接受NBC附属电视台采访时表示，特朗普将对11月中期选举产生举足轻重的影响。
她说，特朗普为共和党初选候选人背书的结果好坏参半，但她也说，特朗普最近力挺的参议员候选人达琳·格雷厄姆在初选中胜出。
特朗普在Truth Social写道：“由于这种故意歪曲事实的报道，她将被举报至联邦通信委员会（FCC），以接受谴责或惩罚。”
“不幸的是，她不是唯一一个。极左媒体正竭尽全力地骚扰、贬低、诽谤与‘特朗普’有关的一切。”
美国联邦通信委员会负责分配和监管广播电视频率的许可证。
韦尔克是一位屡获殊荣的记者，她主持2020年特朗普与拜登的总统选举辩论后，赢得两党的广泛赞誉。拜登在2020年总统选举中获胜。
NBC一名要求不具名的发言人30日告诉法新社，韦尔克是业内最优秀的记者之一，“我们坚定地支持她”。