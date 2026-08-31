韩国政府原计划于星期天（8月30日）继续动用直升机赴尼泊尔山洪现场搜寻九名失联的韩国公民，尼泊尔当局基于安全考量最终未批准。

韩联社星期一（31日）引述韩国外交部消息称，韩国政府跨部门联合应急小组和斗山恒能原计划30日分别派出一架直升机，并率先前往失联人员此前工作的现场附近进行搜寻。韩国外交部说，前一天制定直升机运作计划时包括搜寻相关地区，但由于天气情况和地形险峻，未能开展搜寻工作。

尼泊尔当局出于安全考量最终未批准直升机搜寻计划。

据悉，30日除了尼泊尔政府派出的直升机外，只有韩国直升机获准在现场搜寻，但韩国直升机仅在现场上空飞行，未能降落，搜寻人员通过肉眼观察和拍摄视频进行分析的方式展开搜寻。韩国政府当天发布了前一天搜寻时拍摄的部分视频和图片。视频画面显示，疑似有失联韩国公民的地点水流湍急，周边堆满泥沙。

韩国应急小组30日搭直升机在现场上空观察时，尼泊尔军方一架直升机降落现场。经询问证实，尼泊尔方面考虑到韩国失联公民而派遣直升机到现场搜寻，但未发现幸存者。

报道称，韩国政府也正在考虑利用无人机进行搜寻。8月29日被派往尼泊尔的第二批应急小组携带了无人机。但是否能够投入现场搜寻，仍需获得尼泊尔方面的许可。

另外，尼泊尔一处水力发电站隧道内预计有100多人被困。由于那个水力发电站隧道并非韩国人员工作地，且距离韩国人工作地较远，无法步行到达，失联的韩国公民前往隧道躲避的可能性不大。