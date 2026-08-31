谷歌地图现已将美国用户地图上的安大略湖更名为“美国湖”，落实美国总统特朗普为这个北美洲湖更名的行政令。

路透社报道，安大略湖（Lake Ontario）是北美洲五大湖之一，位于美国与加拿大边境地带，北接加拿大安大略省，南邻美国纽约州。谷歌上星期六（8月29日）发布博客文章说：“由于我们更新谷歌地图以反映美国地名信息系统GNIS的名称变更，因此使用谷歌地图的美国用户将看到‘美国湖’（America Lake），而加拿大用户将继续看到‘安大略湖’。美加两国以外的用户则会同时看到这两个名称。”

白宫、加拿大总理卡尼办公室和安大略省省长福特办公室均未立即就谷歌的决定发表评论。

不过，福特30日在加拿大一侧的安大略湖畔竖起一个巨型牌子，牌子上以英文和法文写着：“安大略湖，现在是，永远是”。

福特当天身穿加拿大国家足球队队服，在安大略省格里姆斯比附近为这块巨型牌子揭幕并合影留念。他对现场媒体说：“无论（美国总统）特朗普管这个湖叫什么，我们永远叫它安大略湖……我们永远都要捍卫我们的主权。”

据报道，这块巨型牌子长7.3米、宽3.6米，竖立在1.8米高支架上。

特朗普于8月27日签署行政令，把位于美国与加拿大边境的安大略湖更名为美国湖，命令立即生效。在特朗普做此宣布之前，美加关税贸易谈判在8月22日最后期限前破裂，美国随即对约200亿美元（约254亿新元）的加拿大商品加征50%关税，加拿大总理卡尼也宣布对700多种美国商品实施等额的报复性关税。加拿大的反制措施定于9月8日生效。

特朗普2025年1月下令将墨西哥湾改名为“美国湾”，遭到广泛抨击。