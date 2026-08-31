尼泊尔国家减灾风险管理署说，尼泊尔灾难性洪灾的受害者在山洪泥石流来袭前几乎没有收到任何预警，这凸显了尼泊尔在高海拔地区气象监测以及与中国数据共享方面存在的不足，因此改善早期预警系统是当务之急。

尼泊尔国家减灾风险管理署（NDRRMA）首席执行员乌普雷蒂（Dharam Raj Uprety）接受彭博新闻社访问时解释说，“我们在高山地区没有气象站，这是我们面临的最大挑战之一。”

他说，由于缺乏跨境数据共享机制，或者说跨国界的气象和气候数据共享非常有限，“人们甚至连5分钟的预警时间都没有”。

乌普雷蒂表示，上周发生的毁灭性洪灾已导致至少800人死亡、3000多人失踪，暴露了喜马拉雅山脉一个危险的盲区。随着气候变暖，冰川和山坡失稳的速度已经超过了当局建立检测系统的速度。

尼泊尔和中国官员今年5月曾在加德满都举行会谈，讨论加强合作，以监测和应对洪水、天气以及与冰川有关的灾害风险。不过两名尼泊尔官员透露，会议结束后，他们从中方获得的有关冰川风险和水位的信息并没有达到预期。他们担心，如果双方未能充分共享数据，可能会削弱尼泊尔预测和准备应对重大灾害的能力。

至今没有任何官员或专家指责中国或尼泊尔任何一方须对这场自然灾害负责，但尼泊尔官员表明，目前的重点是深化与中国的合作。中方则称，中国一直在分享相关信息，包括对上周灾难形成的堰塞湖进行监测的数据。

中国驻尼泊尔大使馆在X平台发表声明说，中方“始终在现有技术条件允许的范围内，尽一切努力开展监测、评估和分析，并及时与尼泊尔方面分享重要信息”。

声明还说，两国在“跨境灾害管理上保持着密切沟通”，但并未具体说明中方是否曾就8月26日的灾难向尼泊尔发出预警。

专家认为，两国合作不足并非这次灾难的主因，但目前确实没有一个真正完善与明确的系统，而尼泊尔和中国之间的信息交流非常有限。

尼泊尔政府的水文学家说，他们将向中国提出一项数据共享协议，参照尼泊尔与印度现有的合作安排，以更频繁地获取降水量和河流水位信息。