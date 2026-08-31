希腊预计星期一（8月31日）与以色列签署总值约30亿欧元（约44亿新元）的军购协议，引进短、中、远程多层防空导弹和雷达系统，作为希腊大规模军事现代化计划的一部分。

路透社引述两名安全官员报道，希腊国家安全委员会已初步批准这项交易。希腊官员当天稍后将在特拉维夫，同以色列国防部旗下国防出口与国际合作部门SIBAT，以及国防研究与发展部门MAFAT签署四项协议。

其中一名官员说，协议涉及三类导弹和雷达系统，总值约30亿欧元；双方也将另行签署反无人机系统协议。

希腊近年加快更新军备，计划在2036年前投入约280亿欧元，打造名为“阿基里斯之盾”（Achilles Shield）的多层防御体系，用于拦截弹道导弹、军机和无人机。

除了防空系统，雅典也计划从美国采购最多40架F-35隐形战斗机，并向法国和意大利购买护卫舰。

希腊目前主要依靠美国制造的“爱国者”防空系统、俄罗斯S-300系统，以及多种短程防空装备保护领空。由于长期与邻国土耳其存在领土和安全争议，希腊国防开支占国内生产总值约3.5%，比例高于不少北约成员国。

希腊与以色列近年来持续加强防务合作。两国除了在希腊共同运营空军训练中心，也定期举行联合军演，并在反无人机技术和网络安全领域合作。

希腊去年还以约6亿5000万欧元，从以色列采购36套火箭炮系统。