（悉尼/新加坡路透电）科学家警告，珊瑚礁白化事件日益频繁，以至于它们在下一轮白化来袭前根本来不及恢复。目前，全球珊瑚覆盖率已远低于正常水平，并面临不可逆转的衰退风险。

全球珊瑚礁监测网络（GCRMN）周一（8月31日）发布的报告显示，过去珊瑚礁白化事件曾间隔数十年，但如今平均仅为五六年。

这份报告进一步表明，气候变化正在冲击脆弱的珊瑚礁生态系统。2020年至2024年期间，全球硬珊瑚（也称石珊瑚）覆盖率较历史平均水平萎缩了9.5%。

科学家于1998年记录到全球首次大规模白化事件。自2010年以来，这类事件又发生了三次，最近的一次是在2023年，当时全球有77%的珊瑚礁区域受影响，是有记录以来范围最广的一次。

报告主笔里韦罗（Manuel Gonzalez Rivero）说：“如果给它们足够时间，珊瑚礁有能力恢复，但白化事件发生的频率已增加约一倍。”

珊瑚白化是因为排出寄生体内的彩色藻类，而少了这些输送养分的藻类，珊瑚会容易受到饥饿和疾病侵害。白化珊瑚虽然并未死亡，但海洋温度必须降低，它们才有望复原。

里韦罗预计，随着厄尔尼诺现象加剧，海洋表面也于8月22日达到21.1摄氏度的历史新高，今年很可能会再次发生白化事件。

报告指出，全球在接下来10年里为遏制气候变化、减轻珊瑚礁压力，以及维持长期监测和管理所采取的措施，将决定珊瑚礁未来的状况。